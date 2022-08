Vous avez économisé tout l'été? L'heure est venue d'investir

Si vous avez scrupuleusement suivi les conseils que nous vous avons dispensés durant l’été pour faire un maximum d’économies et tenter de grappiller un peu de pouvoir d’achat, il serait judicieux, maintenant, de faire fructifier ces sommes. Aussi modestes soient-elles. Reste à choisir la formule qui vous convient.

Le compte d'épargne hors course

Le compte d’épargne classique et les produits à revenus fixes, moins ou peu risqués, sont à privilégier pour les montants qui doivent rester immédiatement disponibles ou qui sont spécifiquement destinés à un achat programmé. On recommande de conserver si possible l’équivalent de 3 à 6 mois de salaire sur un livret, à titre de réserve de sécurité.

Toutefois, si vous laissez toutes vos économies sur un compte d’épargne, ayez plus que jamais à l’esprit ce que l’on vous serine depuis des années maintenant, à savoir que vous perdez en réalité de l’argent, car les taux d’intérêt au plancher sont très inférieurs à l’inflation. Ces derniers mois, alors que les banques rémunèrent l’épargne à 0,11% (jusqu’à 0,65% chez Santander), l’inflation s’est envolée autour de 8 à 9%, on ne vous fait pas de dessin… ou plutôt de graphique!

Il ne suffit pas non plus de se fier au taux global. Lorsqu’il est plus alléchant, c’est souvent parce que la prime de fidélité est bien supérieure au taux de base. Ce qui signifie que vous n’aurez droit à la prime que pour le montant qui est resté au moins 12 mois sur le compte! Si on reprend l’exemple du meilleur taux (0,65%), il combine un taux de base de 0,25% et une prime de fidélité de 0,40%…

Enfin, attention aux comptes d’épargne non réglementés (ceux qui n’accordent par exemple pas de prime de fidélité, par exemple): vous devrez payer 30% de précompte mobilier dès le premier euro d’intérêts.

L'investissement progressif en fonds

Dès que vous êtes en mesure d’épargner quelques dizaines d’euros par mois, il est sans doute plus productif de les investir. Il existe des formules très simples d’investissement progressif.

En investissant régulièrement (chaque mois, par exemple) de petites sommes, vous évitez en outre d’entrer sur le marché au pire moment. Si vous optez pour un DB Investment Plan (Deutsche Bank) ou un Keyplan (Keytrade Bank), par exemple, un simulateur en ligne vous permet d’apprécier directement l’impact potentiel de votre investissement, sous forme graphique (évolution historique). Il suffit d’entrer le montant, la périodicité et de cocher votre profil d’investisseur (défensif, équilibré, offensif, durable, etc).

L'épargne-pension individuelle

Autre option: vous constituer une épargne-pension individuelle, sponsorisée fiscalement. Attention, dans ce cas, votre argent ne sera plus disponible avant que vous ne preniez votre retraite. Concrètement, vous pouvez verser dans l’épargne-pension un maximum de 990 euros (2022), ce qui vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt de 30% (avantage fiscal de 297 euros) ou de maximum 1.270 euros, et vous bénéficierez alors d’une réduction d’impôt de 25% (soit un avantage fiscal de 317,50 euros).

Faites attention de ne pas tomber dans le piège fiscal! Si vous versez plus de 990 euros, mais moins de 1 188 euros, votre réduction d'impôt sera inférieure à celle dont vous auriez bénéficié en optant pour le plafond de base. C’est seulement si vous versez plus de 1.188 euros que la réduction d'impôt sera plus importante que si vous avez épargné 990 euros.

Quelle que soit la formule pour laquelle vous optez, plus vous commencez tôt, plus vous serez gagnant à l’arrivée. Des petits montants amassés patiemment et placés judicieusement peuvent faire la différence quelques années plus tard et a fortiori à long terme grâce aux intérêts cumulés. C’est simple, les sommes que vous placez rapportent des intérêts qui génèrent à leur tour des intérêts supérieurs.

Un plan d'investissement via une assurance-vie

"Il est également possible de réaliser un plan d’investissement au travers d’une assurance-vie (branche 21 et/branche 23) sans avantage fiscal, avec la possibilité de récupérer tout ou partie de ses économies en cas de besoin", note Nicolas Cellières (Optivty). La différence avec le compte-titres réside dans la fiscalité: taxe d’assurance à l’entrée plutôt que précompte mobilier et taxe sur les opérations de bourse (TOB).

Le crowfunding ou le crowdlending

"Pourquoi ne pas orienter vos investissements vers des solutions de financement participatif, comme le crowdfunding (pour les plus dynamiques) ou le crowdlending (pour les plus défensifs). Il est déjà possible d’envisager ces formules avec de petits montants. On donne ainsi du sens à son investissement en soutenant l’économie locale", souligne Nicolas Cellières.

Le crowdfunding consiste à investir dans une entreprise, en prenant une participation à son capital (actions, parts).

Le crowdlending consiste à octroyer un prêt rémunéré (emprunt obligataire) avec un taux d’intérêt fixe et un plan de remboursement préétabli du capital emprunté. Le risque est donc régressif dans le temps.

À partir de 100 euros, via Look&Fin Via Look&Fin par exemple, qui et le pionnier et leader du marché, le ticket d’entrée est fixé à 100 euros. Des formules adaptées à tous les profils de risque sont disponibles pour prêter des fonds à des entreprises qui ont fait l’objet d’une analyse et d’une sélection minutieuse. Les fonds sont mobilisés durant 6 mois à 5 ans, selon le dossier. Les rendements bruts attendus vont de 2,5 à 4,5% par an (Secured), à 4,5 à 7% (Balanced) et à 7 à 10% (Dynamic). Pour les résidents fiscaux belges, un précompte mobilier libératoire de 30% s’applique. Look&Fin insiste sur la nécessité de répartir ses prêts sur 40 dossiers minimum, selon les classes de risque et de ne pas consacrer plus de 5% de son portefeuille à un seul dossier.

Travaux économiseurs d'énergie