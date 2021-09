Blocage communautaire autour du poste de procureur du Roi de Bruxelles

Le poste de procureur du Roi de Bruxelles n'est toujours pas ouvert, bloquant ainsi le plus grand parquet du pays. La raison? Une embrouille linguistique qui semble insoluble, à moins de rouvrir les négociations BHV. Tendu.

Cela fait maintenant sept mois que Jean-Marc Meilleur a quitté son poste de procureur du Roi de Bruxelles. Et cela fait maintenant sept mois qu'un procureur faisant fonction, Tim De Wolf, est aux manettes, mais avec une légitimité forcément limitée en regard de l'importance capitale du poste, chargé de la politique pénale dans la capitale, qui reçoit les affaires les plus importantes et sensibles du royaume. Pourquoi le ministre de la Justice ne publie-t-il donc pas l'ouverture du poste au Moniteur belge? Pour des raisons éminemment politiques, qui laissent craindre un énorme blocage et une réouverture des pourtant longues négociations communautaires qui avaient abouti à la scission de l'arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), décidée en 2012 par les huit partis qui ont fondé la coalition rassemblée autour d'Elio Di Rupo Premier ministre (PS). Le fait que la N-VA prévoie des questions parlementaires à ce propos, ce mercredi, est tout sauf anodin dans ce contexte.

Quel est le fond du problème, alors? En voici un résumé: après la crise politique de 2010-2011 et 541 jours sans gouvernement fédéral, la coalition au pouvoir se met d'accord pour la scission de BHV, qui est confirmée par la loi du 19 juillet 2012. Mais ce texte est loin de faire l'unanimité. Il fait l'objet de différents recours en annulation totale ou partielle devant la Cour constitutionnelle entre octobre 2012 et février 2013, notamment de la part du barreau flamand de Bruxelles, la conférence flamande du jeune barreau, la N-VA, le Vlaams Belang et un bon nombre de juges et de magistrats flamands. Pourquoi? Notamment parce que le texte prévoyait qu'invariablement, le procureur du Roi de Bruxelles serait francophone, tandis que son homologue de Hal-Vilvorde serait néerlandophone, tous deux devant être bilingues.

Finalement, le 30 juin 2014, la Cour constitutionnelle casse une partie de la loi, "estimant qu'il n'est 'pas raisonnablement justifié' qu'une personne ayant fait ses études en néerlandais ne puisse pas devenir procureur du Roi de Bruxelles.

L'absence de cadre légal autour du poste de procureur faisant fonction pourrait pousser certains avocats à contester des décisions prises par le parquet, redoutent des magistrats.

Mais de cette décision, rien n'a été fait. Le francophone Jean-Marc Meilleur est devenu procureur en 2014 et a vu son mandat prolongé en 2019. Sa démission en février 2021 a changé la donne. Il a, en effet, désigné son adjoint, le néerlandophone Tim De Wolf comme successeur, par ordonnance. Sans cadre légal, estiment plusieurs magistrats, qui se sont exprimés anonymement.

Alerté à plusieurs reprises par le Conseil supérieur de la Justice, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) a tenté de trouver une solution au blocage. C'est ainsi qu'il a souhaité, sans négociations préalables, faire passer le poste de procureur du Roi d'exclusivement francophone à bilingue. Mais il a vu, selon nos informations, la porte se refermer rudement sur son nez. En effet, les partis francophones de la coalition fédérale n'ont pas souhaité faire cette concession sans contrepartie, à moins de rouvrir purement et simplement les négociations communautaires. Qui, on le sait, peuvent tout à fait durer des années. Certains acteurs du dossier, sous couvert d'anonymat, craignent que le sujet soit discuté lors de la grande négociation PS/N-VA sur une nouvelle réforme de l'État, en 2024...

"On ne peut pas en dire trop, la matière est sensible." Une source au ministère de la Justice

Ainsi, le poste qui devait être officiellement ouvert au Moniteur belge ne l'est toujours pas. Tim De Wolf est toujours procureur du Roi faisant fonction, et risque de le rester encore plusieurs années – sans l'indispensable légitimité qui doit être attaché à ce poste de première importance – si le nœud n'est pas tranché.

Il y a deux semaines, dans son discours de rentrée, le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, a souligné le problème, considérant qu'une alternance entre francophones et néerlandophones était souhaitable. "Attendre la fin de la législature et le moment auquel le gouvernement entamera un éventuel débat sur les réformes institutionnelles ne serait pas le signe d'une bonne gestion responsable", a-t-il expliqué. Dans ce dossier très politique, où beaucoup s'expriment, mais très peu à visage découvert, le ministre de la Justice semble aujourd'hui naviguer à vue. "On ne peut pas en dire trop, la matière est sensible", dit-on dans son entourage. "Le ministre est bien au fait du problème et essaye de trouver une solution pour que le parquet de Bruxelles retrouve un procureur du Roi 'full force'."

Tous les magistrats interrogés par L'Echo estiment que la seule porte de sortie pour retrouver un procureur de plein exercice est une loi réparatrice prônant soit l'alternance francophone-néerlandophone, soit un procureur parfaitement bilingue, un peu comme peut l'être le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw.

Au moins quatre noms circulent parmi les magistrats intéressés par la charge: ceux d'Ine Van Wymrsche, Tim De Wolf, Ann Fransen et Paul Dhaeyer.

Aujourd'hui, de nombreux noms circulent parmi les candidats au poste très prisé de procureur du Roi. Selon nos informations, l'actuelle procureure du Roi de Hal-Vilvorde, Ine Van Wymersche, ex-porte-parole du parquet de Bruxelles (qui fait partie de ceux qui ont contesté la loi BHV devant la Cour constitutionnelle) est intéressée par cette charge. C'est aussi le cas de l'actuel procureur faisant fonction, Tim De Wolf. D'autres noms circulent également, dont ceux de la magistrate fédérale Ann Fransen, néerlandophone et spécialisée en terrorisme, et de Paul Dhaeyer, président du tribunal francophone de l'entreprise de Bruxelles et ex-chef de la section écofin du parquet de Bruxelles.