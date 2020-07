Derrière l'app de contact tracing, Devside voit ses références questionnées

Devside, le développeur désigné de l'application belge de contact tracing , serait déjà mis en doute , apprend-on. En effet, plusieurs de ses références clients ont été retirées de son site internet , rapportait mardi soir la VRT. Et ce, de Pizza Hut, qui a fait enlever son logo parce qu'elle n'a pas collaboré directement avec la société, en passant par Belfius.

Axel Legay, professeur en cybersécurité à l'UCLouvain et copilote du projet , tient à apporter quelques précisions à ce début de polémique: "Ce sont bien des membres de Devside qui ont travaillé avec ces clients ", explique-t-il.

"Alors, la petite bêtise de Devside a été de mettre tous les logos sur un site marketing alors que parfois les développeurs ont travaillé en direct avec le client . Devside a immédiatement corrigé cette erreur de jeune start-up. Mais, c'est bien un membre de l'équipe qui a travaillé pour Pizza Hut. Un mode de fonctionnement courant avec les start-ups, surtout lorsqu'elles doivent gérer plusieurs missions - ce qui devrait rassurer sur la bonne santé et les compétences de l'équipe."

Et d'en appeler à ce "qu'on laisse la société travailler". Car "les délais sont petits (la sortie étant prévue pour septembre, NDLR) et ces scandales imaginaires mettent simplement en péril le développement de l'application et donc la santé des gens", a martelé l'expert.