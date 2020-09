Dominique Leroy (ex-CEO de Proximus): "Nous devons réinventer le marketing"

Après s’être faite discrète pendant un an, Dominique Leroy revient au-devant la scène de la vie des entreprises en présidant le jury des nouveaux Belgian Marketing Awards. Préférant de ne pas s’étendre sur les quelques mois difficiles qu’elle vient de passer, l’ancienne patronne de Proximus nous parle avec passion de l’avenir du marketing. "Je suis prête pour un nouveau départ."

Nous rencontrons Dominique Leroy au siège de Mediafin, l’éditeur de L’Echo. Depuis son départ soudain de Proximus, il y a plus d’un an, elle ne dispose plus d’un bureau permanent. Elle avait été annoncée comme CEO du groupe néerlandais KPN, un poste auquel elle a dû renoncer quelques semaines plus tard après l’ouverture d’une enquête par le parquet de Bruxelles sur un éventuel délit d’initié dans son chef. Pendant la "période suspecte", c’est-à-dire peu de temps avant que son départ pour KPN soit connu, Dominique Leroy avait vendu en effet un petit paquet d’actions Proximus. Cet été, l’ancienne patronne télécom a finalement conclu une transaction pénale avec le parquet, ce qui a marqué la fin des poursuites à son encontre. De quoi retrouver sa liberté pour accepter un autre poste clé: une fonction de direction du groupe allemand Deutsche Telekom, où elle sera responsable à partir de novembre des activités dans 12 pays d’Europe centrale et orientale. L’arrangement à l’amiable précité a coûté à Dominique Leroy 107.000 euros, hors honoraires d’avocat. C’est 18 fois plus que ce que lui aurait rapporté le délit d’initié allégué. Dans son entourage, on n’hésite donc pas à dire que l’ancienne CEO de Proximus a été la victime d’un règlement de comptes orchestré par des gens qu’elle avait contrecarrés comme CEO de Proximus. Elle-même n’entend faire aucun commentaire. "Tout a été écrit sur le passé. Ce qui s’est passé est triste, mais je n’ai rien à me reprocher. Je peux toujours me regarder dans la glace, c’est le plus important. Je suis surtout contente d’avoir refermé ce chapitre et d’en commencer un nouveau."

"Ce qui s'est passé est triste, mais je peux toujours me regarder dans la glace, c'est le plus important." Dominique Leroy ex-CEO de Proximus

Ce ne sera pas totalement une page blanche puisqu’elle y réserve une place de choix à une ancienne passion: le marketing. Dominique Leroy a travaillé pendant 20 ans – le double du temps passé chez Proximus – pour Unilever, le géant des produits de grande consommation allant des soupes aux lessives, considéré comme une académie pour les gens du marketing. En 2013, elle s’était vu décerner le titre prestigieux de "Master Marketer". Et comme CEO, le rebranding de Belgacom en Proximus était un de ses principaux faits d’armes.

Cette année, Dominique Leroy préside le jury des premiers "Belgian Marketing Awards", une distinction qui remplace différents anciens prix dans le domaine (voir encadré). Pour cet entretien, elle est donc venue accompagnée de Dominique Vercraeye, administrateur de la Belgian Association of Marketing et initiateur des awards.

Des prix regroupés pour un "nouveau" marketing Les «Belgian Marketing Awards» qui seront décernés pour la première fois cette année remplacent trois anciennes distinctions : «Master Marketer», «Marketer of the year» et «Best Belgian new brand». Mais la logique des prix par catégorie est conservée avec «Belgian Marketing Company of the Year», «Young Belgian Marketing Company of the Year» et «Marketing Leadership of the year». Pour cette première édition, 133 entreprises ont été nominées. 45 d’entre elles seront invitées à soumettre un dossier de présentation. Un comité composé de 19 professionnels sélectionnera 3 finalistes pour chaque award, et les lauréats seront annoncés lors du congrès annuel de la BAM, le 3 décembre.

Vous revenez à l’avant-scène à l’occasion de la remise de ces awards. En quoi sont-ils si importants à vos yeux?

Dominique Leroy: Il est bon de réunir tous ces prix de marketing sous un seul dénominateur, ce qui est plutôt unique dans un pays où nous avons tendance à tout scinder (rires). J’ai toujours aimé le marketing. Mais je ne parle pas du marketing au sens traditionnel du terme, qui a principalement trait aux médias et à la communication, mais du marketing de l’avenir: répondre aux besoins des consommateurs et, en cela, contribuer à faire progresser la société.

Nous devons réinventer le marketing. Il ne s’agit plus de vendre un produit ou service, mais d’imaginer une solution globale qui, tout à la fois, apporte une plus-value à votre client et a une incidence positive sur la société – par exemple en produisant de manière plus durable et en générant moins de déchets. Cela va donc au-delà du gain financier. Et c’est important aussi pour redonner envie aux jeunes de choisir ce domaine d’activité.

Contrairement à l’impact financier, l’incidence sur la société ne se mesure pas.

D. L.: Très juste. Dans les conseils d’administration, à côté des comités d’audit ou de rémunération, on met sur pied des comités chargés de l’innovation ou du développement durable, et la question de la mesurabilité revient souvent sur le tapis. Des normes commencent à émerger, mais ce n’est pas simple.

"Selon moi, on devrait voir arriver un nombre croissant de profils marketing et stratégiques au sommet des entreprises." Dominique Leroy

Qui plus est, de nombreuses entreprises sont dirigées par des financiers et non par des marketeurs.

D. L.: C’est le résultat de l’histoire, surtout autour de l’an 2000, lorsque la "shareholder value" primait. Aujourd’hui, l’accent est mis davantage sur la "stakeholder value": ce que vous apportez aux différentes parties prenantes de la société. Selon moi, on devrait voir arriver un nombre croissant de profils marketing et stratégiques au sommet des entreprises. Le secteur financier lui-même évolue. Un groupe comme le gestionnaire d’actifs Blackrock, qui a toujours été vu comme un investisseur agressif et purement financier, attache aujourd’hui beaucoup plus d’importance aux actions que les entreprises de son portefeuille mènent en faveur du développement durable. Je trouve cela très positif. L’époque de Milton Friedman (le père de la doctrine néolibérale, NDLR) est révolue.

Mais le grand public ne croit plus tellement aux belles paroles des marketeurs.

D. L.: Les gens sont méfiants, et à juste titre. Mais cela évoluera. Aujourd’hui, les jeunes préfèrent les entreprises ayant une dimension éthique. Je crois aux actes et non aux paroles. Ahold Delhaize (Leroy est administratrice du groupe de supermarchés, NDLR) ne se contente pas de parler de l’importance de l’alimentation saine et de la réduction des déchets, mais s’emploie concrètement à introduire le nutriscore et à utiliser plus d’emballages recyclables. Chez Proximus, nous avons d’abord eu un programme interne pour recycler davantage. Ensuite, nous avons également donné la possibilité à nos clients, en collaboration avec Umicore, de rapporter leur ancien GSM pour le recycler.

Steven Van Belleghem, auteur d’ouvrage sur le marketing, plaide pour que les entreprises soient un "partenaire pour la vie" du consommateur. Comment une entreprise de télécoms peut-elle le devenir?

D. L.: En ne vendant pas uniquement de la connectivité de base, mais en accompagnant ses clients dans tous les aspects de leur vie. Par exemple, en cette période de Covid-19, les aider à gérer le télétravail, l’enseignement à distance, la santé, leur vie sociale… Ce ne sont pas des produits, mais des solutions. Dans le segment B2B, Proximus a également été profilé comme un partenaire qui accompagne la transformation numérique des entreprises et qui les aide à saisir des opportunités numériques.

Vue en plein écran

"Quand Marc Raisière m'a approchée en 2017, il voulait un mariage, ce qui est tout de même différent d'une collaboration." Dominique Leroy

Un nombre croissant de partenariats se nouent entre de grandes entreprises de différents secteurs, comme Proximus et Belfius. Qu’en pensez-vous?

D. L.: Pour moi, c’est l’avenir. Les entreprises de différents secteurs doivent collaborer davantage, surtout si nous voulons trouver des solutions européennes qui concurrencent les entreprises GAFA (les géants technologiques américains, NDLR). Aucune entreprise européenne n’est assez grande, à elle seule, pour le réaliser.

Le CEO de Belfius, Marc Raisière, vous avait déjà approchée en 2017. Pourquoi ce qui a échoué à l’époque a-t-il réussi aujourd’hui?

D. L.: Il voulait un mariage, ce qui est tout de même différent d’une collaboration, à laquelle je ne me suis jamais opposée.

Vous partez à présent chez Deutsche Telekom, une des seules entreprises européennes qui peuvent peut-être faire jeu égal avec Facebook et Google. Ou avons-nous déjà perdu la partie?

D. L.: Dans certains domaines, cette lutte est très difficile parce que ces groupes disposent de capitaux gigantesques. Mais il reste encore assez de domaines où, en tant qu’Européens, avec notre culture et notre diversité, nous pouvons faire la différence. Le problème n’est pas que l’Europe manque d’idées ou de talents, mais qu’elle n’a pas la taille nécessaire. J’attends de la Commission européenne qu’elle mène une politique industrielle qui permette la constitution de grands acteurs européens, et leur donne le capital pour aboutir à des solutions européennes.

"Chez Deutsche Telekom, l'idée est de développer des solutions numériques innovantes dans des marchés tests." Dominique Leroy

Ce travail de lobbying européen fait-il partie de vos missions ?

D. L.: Entretenir les contacts avec les régulateurs fera partie de mon job, surtout dans les pays dont je suis responsable. L’idée est aussi de développer des solutions numériques innovantes dans ces pays, qui serviront de marchés tests, avant de déployer éventuellement ces concepts à plus grande échelle. Qui sait? Il en sortira peut-être un jour une grande entreprise numérique européenne.

Pourquoi avez-vous choisi Deutsche Telekom? Vous aviez également été citée comme future CEO du groupe énergétique Engie.