Florentino Pérez, président du Real Madrid et de la Super League: "Au nom des siens"

"Prenez-en soin, c'est l'enfant de l'amour". En 1956, le Real Madrid remporte la toute première coupe d'Europe de football , créée par le quotidien sportif français L'Équipe. Le fondateur du journal, Jacques Goddet, prononce ces mots lorsqu'il remet le trophée au club espagnol. Paradoxalement, la "révolution des riches" est initiée par le club qui était censé protéger cette compétition, qui s'y est le mieux illustré (13 victoires), et qui en a le plus profité sur le plan de l'exposition médiatique.

Excès et clinquant

Lorsqu'il est élu par les socios en juillet 2000, Florentino Pérez promet de faire entrer le club madrilène dans une nouvelle ère. Le Real vient alors de remporter deux C1 en trois ans (1998 et 2000), mais il promet du clinquant et un développement tous azimuts de la marque Real Madrid. Il construit un pont d'or pour faire venir Zidane au cœur d'une équipe de Galactiques. Il paiera un nouveau prix record pour faire venir Cristiano Ronaldo neuf ans plus tard, puis un troisième avec le transfert de Gareth Bale. La domination du Real Madrid sur la scène européenne s'est accentuée ces dernières années, avec quatre Ligue des Champions entre 2014 et 2018. Le rayonnement marchand du Real Madrid sur tous les continents alimente sa puissance de feu et son attractivité. Mais sans réellement marquer les puristes en termes de qualité de jeu.