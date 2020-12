La Commission met les gaz pour entamer la vaccination en Europe

Selon une étude, plus d'un cinquième de la population mondiale ne pourra pas être vacciné du Covid-19 avant 2022. Et pour cause, plus de la moitié des doses prévues pour l'année 2021 ont été réservées par les pays les plus riches de la planète. Dans un édito de la revue médicale BMJ (The British Medical Journal) qui a publié cette étude, "le défi opérationnel que représente un programme mondial de vaccination contre le Covid-19 sera au moins aussi difficile à relever que le défi scientifique de leur mise au point".