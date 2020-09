Pardon, Christian...

La chambre du conseil de Bruxelles vient de prononcer la prescription du volet pénal de l'affaire Fortis. Les petits actionnaires apprécieront.

Christian, vous étiez un bon père de famille. Travailleur et rigoureux. Comme des milliers de vos semblables, vous aviez placé vos économies en achetant des actions Fortis. Comme le faisaient tous les bons pères de famille. Comme eux, vous n'aviez pas vu la crise de 2008 arriver et comme eux, vous n'aviez pas eu assez de vos yeux pour pleurer lors du démantèlement de Fortis prononcé le 3 octobre 2008, il y aura bientôt douze ans. Vos larmes à peine séchées, Christian, vous fûtes un des premiers à monter au front. Plainte au pénal et constitution de partie civile, de quoi vous assurer un accès au dossier.

Lanceur d'alerte avant l'heure

C'est là que nous nous sommes retrouvés des années plus tard. Autour de ce dossier couvert du secret de l'instruction, auquel un journaliste n'est pas tenu. Nous ne le savions pas encore à l'époque, mais vous étiez un lanceur d'alerte avant l'heure. Ce dossier de plus de 15.000 pages au moment où vous l'aviez découvert, vous le connaissiez de fond en comble. Vous en aviez dressé une table des matières qui était le plus précieux des fils à ne pas lâcher dans ce dédale de dépositions et de pièces glanées au fil des perquisitions.

Automne 2012. Il pleut. Il fait froid. Plus rien ne bougeait dans le dossier Fortis. Rien ne filtrait. Vous avez alors pris vos responsabilités, vous m'avez ouvert le dossier, vous m'avez guidé dans cette affaire d'État qui ne disait pas son nom. Au nom de tous les vôtres, vous avez lancé l'alerte et nous l'avons relayée. Chacun à sa place dans une affaire judiciaire qui aura provoqué la démission du Premier ministre Yves Leterme. Votre action et nos articles ont fait du bruit, beaucoup. Au point de relancer la machine. C'est ce que vous vouliez. Pour tous les actionnaires. Lanceur d'alerte avant l'heure, on vous disait. Et le coup a marché. Entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2012, sept anciens dirigeants de Fortis ont été inculpés pour, entre autres, manipulation de cours, escroquerie et faux et usage de faux dans les comptes annuels.