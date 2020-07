The Hut mandate sept banques pour une IPO

Fondé en 2004, THG gère aujourd’hui plus d'une centaine de sites spécialisés d'e-commerce, notamment dans la nutrition sportive. Une activité qui lui a permis de boucler son exercice 2019 sur un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de livres sterling.

En portefeuille de Sofina, le holding de la famille Boël, le spécialiste britannique de l’e-commerce pourrait entrer en bourse dès septembre.

L'aventure de The Hut se poursuit pour Sofina . Avec un jalon important cette fois pour la société en portefeuille du holding de la famille Boël (détenant 9,1% du capital à fin 2019) depuis 2016.

Le spécialiste britannique de l’e-commerce, actif notamment dans la nutrition sportive, les produits cosmétiques ou encore les vêtements et accessoires de mode, se prépare en effet à une introduction en bourse (IPO), à en croire nos confrères de Sky News.

Sept banques ont été mandatées en ce sens: Citi, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, HSBC, Jefferies et Numis. Et ce, pour accompagner ce qui serait la plus importante offre publique initiale de 2020 à ce jour sur la place londonienne – à quelque 4,5 milliards de livres sterling (4,96 milliards d'euros).

On parle d'un milliard de livres sterling d'actions nouvelles et existantes dans The Hut Group. Avec une opération à venir éventuellement dès septembre.

Piste privée également à l'étude

4,41 milliards € En parallèle à une IPO, des discussions avec une série d'investisseurs de premier ordre seraient aussi en cours pour une opération privée, qui valoriserait The Hut Group à quelque 4,41 milliards d'euros.

Du reste, il circule aussi que l'entreprise serait en pourparlers depuis plusieurs semaines maintenant avec une série d'investisseurs de premier ordre, notamment un fonds souverain singapourien, Baillie Gifford, Capital Research Group, Dragoneer Investment Group ou encore TSG Consumer Partners au sujet d'un accord qui la valoriserait à bien plus de 4 milliards de livres sterling (4,41 milliards d'euros) - et à un peu plus de 400 millions la participation de Sofina dans la foulée.

À ce stade, le conseil d'administration de THG n'aurait pas encore officiellement décidé si sa levée de fonds serait menée sur les marchés publics ou privés, entend-on. Les investisseurs concernés seraient en tout cas, eux, ouverts à l'achat d'actions soit en privé, soit par le biais d'une IPO.

THG, poids lourd de Sofina Fondée en 2004 comme place de ventes de CD en ligne par Matthew Moulding, qui en est toujours le CEO, The Hut Group (THG) gère aujourd’hui plus d'une centaine de sites spécialisés d'e-commerce, offrant des services de distribution dans plus de 160 pays. Une activité qui lui a permis de boucler 2019 sur un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de livres sterling (1,26 milliard d'euros), dont près de 70% réalisés à l'international. Pour y parvenir, l'entreprise emploie plus de 7.000 personnes. Dont environ 1.500 nouveaux postes ont été créés rien que l'an dernier, quand, en mars de cette année, le groupe a également créé plus de 500 nouveaux postes sur ses sites de fabrication et de distribution, avec un accent particulier mis sur les candidats du nord-ouest qui avaient perdu leur emploi dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Plus de 20% du capital de THG sont aux mains des employés, et ce, depuis sa création. "Ce qui démontre l’engagement de THG envers les personnes et le personnel partageant la valeur qu’ils contribuent à générer", rappelait le groupe lors de la présentation de ses résultats annuels. De son côté, Sofina a acquis une participation initiale dans l’entreprise en mai 2016 afin d'en financer l’expansion. Une montée à bord du holding de la famille Boël qui a été renforcée au cours des années 2017 à 2019, avec pour résultat une participation de quelque 9,1%, selon son rapport annuel 2019. THG est en ce sens la cinquième plus lourde société de son portefeuille.