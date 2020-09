Une nouvelle restructuration crainte chez Lunch Garden

La communication de la semaine dernière est quasiment passée inaperçue: d’après les syndicats de Lunch Garden, une entreprise qui emploie 1.100 personnes, de plus en plus de signaux laissent penser qu’une nouvelle réorganisation de la chaîne de restauration est en préparation. "Nous craignons une nouvelle restructuration. Et cela ne devrait plus durer des mois", peut-on entendre dans les milieux syndicaux.

Analyse

Chez Lunch Garden, c’est motus et bouche cousue à propos des craintes des syndicats. Avec la crise du coronavirus qui s’installe dans la durée, c’est la tâche du management d’analyser "tous les scénarios possibles – dans l’intérêt de la société et de son personnel – pour garantir la continuité des activités et limiter autant que possible les conséquences éventuelles de la crise", explique Ann Biebuyck. Cette analyse est en cours et sera finalisée dès que possible. "Nous croyons dans le futur de Lunch Garden", souligne-t-elle.