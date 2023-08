Quelle prime de rentrée recevrez-vous pour vos enfants?

Vous n'habitez pas en Flandre, mais votre enfant fréquente une école néerlandophone?

- Vous avez recours à un service de garde d'enfants en Flandre ou à Bruxelles et vous ne payez pas en fonction de vos revenus? Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d’un supplément garde d’enfants de 3,29 euros par enfant et par jour de garde.

- Les enfants de 3 ans inscrits dans le système d'enseignement néerlandophone et les enfants de 4 ans qui restent inscrits et sont suffisamment présents à l'école reçoivent 135 euros supplémentaires par an. Ce supplément est versé annuellement après le 3e anniversaire et/ou après le 4e anniversaire.

- Une allocation scolaire supplémentaire est prévue pour les enfants de ménages à faibles revenus qui fréquentent une école maternelle, primaire ou secondaire. Son montant dépend des revenus, de la situation de la famille et du type d'enseignement suivi. Elle s'ajoute donc au supplément d'âge ou prime de rentrée scolaire.