ING va faire payer les retraits depuis ses propres distributeurs

La banque a toutefois indiqué en petits caractères dans cette grille tarifaire: " exceptionnellement de juillet à décembre 2021, vous bénéficiez des 36 retraits d'espèces en euros gratuits par carte de débit sur les distributeurs automatiques (d'ING Belgique et de non ING Belgique) en zone SEPA."

Retraits illimités

Si vous souhaitez rester client chez ING et disposez de davantage de services inclus, alors il faudra passer au compte Vert ING (qui inclut les retraits d’espèces sans frais supplémentaires depuis n’importe quel distributeur de billets en zone SEPA). Mais ici aussi, il y aura du changement ce 1 er juillet 2021: le prix de détention annuel de ce compte passera de 44 à 54 euros par an.

L'institution financière cite aussi son outil " OneView " qui permet aux clients de résilier divers abonnements via leur application bancaire, sans devoir s'occuper de formalités administratives.

Comptes dormants

Si vous possédez un ING Lion Account inutilisé depuis plus de 13 mois et sans solde positif, celui-ci sera automatiquement clôturé sans frais le 30 juillet 2021, "afin de vous éviter des frais et des désagréments inutiles", selon une communication de la banque.