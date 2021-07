Les atouts de vos cartes de paiement

Visa, Mastercard: à quoi ces deux marques font-elles automatiquement référence dans votre esprit? Si vous avez pensé "carte de crédit", c’est normal, car c’est l’expression la plus couramment utilisée pour désigner les cartes qui arborent ces logos. Cependant, ce n’est pas tout à fait juste.

C'est même plutôt insuffisant, car les cartes qui affichent les marques Visa ou Mastercard ne sont pas d’office des cartes de crédit au sens strict du terme (voir point 3). Ce sont aussi et surtout des cartes de débit différé (voir point 2).

Les logos Visa et Mastercard font référence tant à des cartes de crédit que de débit.

Et désormais, ces marques peuvent aussi faire tout simplement référence à une carte de débit classique (point 1).

Pour mieux comprendre, voici quelques précisions, détails et nouveautés à propos du marché belge des cartes de paiement.

1/ Carte de débit

La carte de débit est une carte dont le montant de chaque paiement (s’il est autorisé) est directement prélevé sur votre compte courant. En Belgique, les cartes de débit affichent les logos Bancontact et Maestro.

Mais depuis peu, c’est désormais aussi le cas pour celles qui mentionnent Visa Debit - distribuées en primeur sur le marché belge par BNP Paribas Fortis (BNPPF) depuis février 2021 (point 5) - et Debit Mastercard (distribuées par Belfius depuis juin 2021 et par quelques néobanques (point 6).

2/ Carte de débit différé

Lorsqu’un établissement bancaire propose une carte de crédit, il peut s’agir en fait d’une carte de débit différé, c’est-à-dire une carte qui permet de faire des paiements différés.

Techniquement, les montants dépensés via une telle carte sont débités de votre compte au début du mois suivant et sans aucun intérêt. C’est le cas, par exemple, avec les cartes de crédit Visa Classic ou Gold proposées par Crelan ou encore avec les cartes Mastercard Red et Gold de Belfius.

À l’instar d’Argenta, Crelan ou Keytrade, certaines banques mettent uniquement ce type de carte de crédit à disposition de leurs clients. Pour d’autres, c’est l’inverse: Beobank ne distribue que des cartes de crédit "revolving" (point 3). BNP Paribas Fortis, bpost banque ou encore KBC, laissent le choix aux clients en fonction de leurs besoins.

3/ Carte de crédit revolving

Une banque peut également proposer des cartes de crédit, estampillées aux logos Visa ou Mastercard (d’où la confusion possible), mais liées à une ouverture de crédit. Dans le jargon, il est question de carte de crédit revolving (ou renouvelable).

Dans les grandes lignes, vous recevez une réserve financière dont vous pouvez faire usage au gré de vos besoins. Dès l’instant où vous l’utilisez, vous avez la possibilité d’étaler vos paiements sur plusieurs mois, mais à condition de payer des intérêts périodiques.

Mais vous pouvez aussi décider de rembourser la totalité de vos dépenses du mois. Dans ce cas, il n’y aura pas d’intérêts à payer (comme pour une carte de débit différé).

Attention, afin d’éviter le surendettement, le délai de zérotage est une obligation légale. En gros, il faut rembourser la totalité du solde aux dates convenues. Ensuite, vous pourrez à nouveau utiliser votre facilité de crédit.

Certains institutions bancaires, comme Belfius, ont mis fin à ce type de carte de crédit. De son côté, ING arrêtera la commercialisation de sa carte de crédit ING Card le 1er août 2021. "L’arrêt de notre carte de crédit revolving est une décision commerciale", précise Julie Kerremans. "La carte ne sera plus vendue, mais les clients qui en possèdent une pourront la conserver."

4/ Carte prépayée

Pour faire des paiements, il est également possible d’utiliser une carte prépayée. Mais de moins en moins de banques proposent ce service à leurs clients. D’ailleurs, en novembre 2020, Hello Bank a dit adieu à la sienne. Il reste possible d’en obtenir une auprès des banques du groupe KBC et de Belfius.

Si vous êtes client chez BNPPF ou Belfius, faire des emplettes en ligne à l’aide uniquement d’une carte de débit ne devrait plus poser problème.

Peu importe votre banque, si besoin (notamment pour vos achats en ligne), vous pouvez en obtenir une auprès de bpost (à ne pas confondre avec bpost banque). La cotisation annuelle de la bpaid s’élève à 15 euros.

Cela dit, si vous êtes client chez BNPPF ou Belfius, faire des emplettes en ligne à l’aide uniquement d’une carte de débit ne devrait plus poser aucun problème (voir points 5 et 6).

5/ Visa Debit

Lorsque vous utilisez une carte de débit Bancontact/Maestro, certains paiements ne sont pas toujours possibles. C’est le cas par exemple avec les péages autoroutiers ou lorsque vous achetez en ligne (bien que de nombreuses plateformes, même à l’étranger, intègrent Bancontact).

Vue en plein écran

Avec Visa Debit, c’est simple: vous pouvez utiliser cette carte de débit partout où les logos Visa et V-Pay sont affichés (Visa Debit est acceptée dans plus de 200 pays et régions, auprès de plus de 70 millions de commerçants et 2,7 millions de distributeurs automatiques de billets, NDLR). C’est-à-dire même aux péages et lors de n’importe quelle séance de shopping en ligne.

La carte Visa Debit peut être utilisée sur des sites web où le logo Visa n’est répertorié que dans la section carte de crédit. Hilde Junius porte-parole de BNPPF

"Et cela même sur des sites web où le logo Visa n’est répertorié que dans la section carte de crédit", précise Hilde Junius, la porte-parole de BNPPF. "Comme il s’agit d’une carte de débit, le paiement sera débité directement du compte, même si l’option carte de crédit a été sélectionnée."

Autrement dit, en comparaison avec la carte de débit Bancontact/Maestro, la nouvelle carte de débit Bancontact/Visa peut être utilisée dans encore plus d’endroits et dans davantage de situations. "En effet, cette nouvelle carte est acceptée en ligne sur plus de plateformes grâce au code CVV (le code à 3 chiffres au dos de la carte)", a-t-elle ajouté. Bref, "il s’agit d’une carte de débit ordinaire, mais avec une acceptation accrue, à la fois off et online."

Lire aussi BNP Paribas Fortis opte pour les cartes Visa Debit

Mais surtout, cette carte est un atout de taille pour ceux qui ne peuvent pas (ou ne veulent pas) demander une carte de crédit.

6/ Debit Mastercard

Contrairement à BNPPF, Belfius n’a pas entrepris le remplacement automatique de ses cartes de débit Bancontact/Maestro par des cartes Debit Mastercard (voir point 7). Cette dernière correspond plutôt à une carte complémentaire que les clients de Belfius peuvent demander depuis Belfius Mobile, Belfius Direct Net ou en agence.

Vue en plein écran Avant Belfius, quelques néobanques, dont N26, distribuaient déjà des cartes Debit Mastercard. ©N26

Selon les mêmes principes que ceux de Visa Debit, la carte Debit Mastercard donne accès à un réseau plus large de commerçants en Belgique, à l’international et sur internet.

"Le réseau Mastercard s'étend dans 210 pays et compte des millions de points d'acceptation", ajoute Amadine Servotte, la porte-parole de Mastercard. "Notez que Debit Mastercard est aussi déjà disponible pour les Belges auprès de plusieurs néobanques (N26, Aion bank, Revolut, Moneytrans et bientôt Rise, la néo-banque belge destinée aux adolescents)."

7/ Prix

La transition de la carte de débit Bancontact/Maestro à la carte Bancontact/Visa Debit chez BNPPF est en cours et se fait automatiquement. Plus clairement, les clients ne doivent opérer aucune démarche et ce transfert est entièrement gratuit.

Quand aurez-vous cette carte si vous êtes concerné? "Étant donné que la sécurité est notre priorité absolue, nous ne fournissons pas de dates de livraison exactes", indique Hilde Junius.

Pour ce qui concerne les autres banques du groupe BNPPF, cette transition est également déjà en cours pour les clients Fintro. En revanche, pour les clients Hello Bank, il faudra patienter jusqu’au début de l’année prochaine.

Du côté de Belfius, les cartes Debit Mastercard Red et Gold peuvent être tarifées de différentes manières. Dans le cadre d’un compte Classic, la carte Red coûte 1,93 euro/mois et la Gold 4,18 euros/mois. Cette différence de prix s’explique notamment par les assurances liées à ces cartes (point 8).

Dans le cadre d’un compte Comfort Red (5,50 euros/mois) ou Gold (7,50 mois), les clients ont le droit de bénéficier de deux cartes Mastercard et/ou Visa, sans supplément.

8/ Assurances

Les cartes de crédit sont généralement associées à une ou plusieurs polices d’assurance. Par exemple: annulation de voyage, garantie achats, usage frauduleux, extension de garantie, etc. Mais il y a des exceptions: aucune assurance n'est liée aux cartes de crédit Mastercard de bpost banque.

Lire aussi Les extras d'une carte de crédit

Pour les cartes de débit, c’est nettement plus rare. Cela dit, les nouvelles cartes Debit Mastercard de Belfius permettent à leur détenteur de bénéficier des mêmes services et assurances que ceux offerts avec les cartes de crédit Mastercard: une protection des achats contre le vol ou les dégâts, une protection des achats en ligne contre la non-livraison et la non-conformité, une extension de la garantie légale (12 mois pour Red et 24 mois pour Gold).

En sus, les détenteurs d’une carte Gold bénéficient d’une assurance annulation de voyage et ticket d’événement.

Du côté de Visa Debit chez BNPPF, rien de tel. En revanche, les clients peuvent compter sur le Charge Back (la rétrofacturation). Il s’agit d’un moyen de récupérer votre argent lorsque les biens ou les services qui vous sont livrés ne correspondent pas à ce que vous avez payé, même si le détaillant ou le fournisseur a fait faillite. La banque essaiera de récupérer l’argent de la banque du détaillant en votre nom.

9/ Concurrence

D’autres banques comptent-elles aussi recourir à Visa ou Debit Mastercard? Pour le moment, la majorité des banques concurrentes se contentent de répondre qu’elles suivent et analysent ce qui se passe sur le marché.

bpost banque et Keytrade vont aussi lancer prochainement de nouvelles solutions de paiement.

Néanmoins, bpost banque a signalé qu’elle travaillait actuellement à un projet de ce type et que celui-ci devrait se concrétiser vers mi-2022.

Même topo chez Keytrade qui a indiqué qu’elle communiquera dans quelques mois à propos de la phase de lancement de nouvelles solutions de paiement.

Mais avant cela, NewB lancera sa carte de paiement Visa Debit dans le courant de cet été.

Lire aussi NewB tente de séduire de nouveaux coopérateurs

10/ Sans contact

Les nouvelles cartes de BNPPF et Belfius sont dotées de la fonction de paiement sans contact (que vous êtes toujours libre de désactiver si cela ne vous convient pas).

Ces deux banques faisaient néanmoins déjà partie peloton de tête des banques qui ont le plus équipé leurs clients en cartes de débit sans contact, la palme revenant à Beobank (100%) et à KBC (99% mais 91% chez CBC).

Lire aussi Les multiples façons de payer sans contact

Pour BNPPF ce pourcentage atteint déjà 95% et 85% pour Belfius (ex æquo avec Keytrade). Viennent ensuite Axa (75% à la date du 1er mai), bpost (71%), Crelan (66%), CPH Banque (62%) et Argenta (60%).