Les banques sont prêtes pour le service bancaire universel

Pour les clients bancaires qui ne sont pas encore passés au numérique, Febelfin et le gouvernement se sont accordés - via une Charte - afin d'introduire d'ici à 2022 un service bancaire universel (SBU). Celui-ci doit permettre à chacun de payer et de gérer son argent sans difficulté, moyennant un coût forfaitaire de 60 euros par an , éventuellement complété par un coût variable pour l'envoi des extraits de compte.

Cette Charte prévoit, dès le 1er janvier, un service composé d'au moins 60 transactions manuelles par an , une carte de débit et un minimum de 24 retraits d'espèces par an au distributeur automatique de la banque propre.

Pour certaines banques, il n'y aura aucun changement étant donné qu'une telle offre est déjà disponible. C'est le cas d'Argenta et de son forfait Silver (3,35 euros/mois) qui va plus loin que les exigences du SBU en offrant en sus une carte de crédit et un forfait d'assurance prenant en charge la sécurité en ligne et l'assurance achat en ligne. En outre, il ne comporte aucune limite sur les transactions manuelles, tandis que les retraits d'espèces sont illimités. Argenta ne facture pas non plus de frais supplémentaires pour le remplacement d'une carte et pour le renvoi d'ordres et de prélèvement refusés.