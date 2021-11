Les comptes à vue professionnels ne sont pas tous payants

Le marché des entrepreneurs individuels est en croissance continue et il représente plus d'un million de personnes en Belgique. C'est ce constat qui a poussé Hello Bank à développer une offre gratuite spécifiquement conçue pour les entrepreneurs individuels (indépendants, freelances, professions libérales): le Hello Pack Pro.

De base, cette offre se compose d'un compte à vue en ligne, d'une carte de débit Bancontact/Visa Debit et de l'accès à Easy Banking app et web pour la gestion des opérations quotidiennes.

Notez que CBC était la première banque à lancer en Belgique (en juin 2021) un compte professionnel gratuit et 100% digital: Business Pure Online CBC.

En plus d'une carte de débit, l'offre de CBC propose également une carte Mastercard prepaid Business gratuite qui permet, selon cette banque, d'étendre les possibilités de paiement dans le monde entier et en ligne. Mais c'est aussi le cas des cartes de débit estampillées Visa Debit (ce qui est le cas pour Hello Bank). En matière de possibilité de paiement, les deux offres sont donc assez proches.

Il y a néanmoins quelques éléments de différenciation. "Grâce à sa nouvelle offre, Hello Bank souhaite résoudre un gros souci que connaissent les futurs entrepreneurs, à savoir: comment ouvrir en même temps un compte bancaire professionnel (voir encadré) et obtenir un numéro d'entreprise", explique Valéry Halloy, son porte-parole.

En effet, pour devenir indépendant, un starter doit fournir son numéro de compte bancaire lors de son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Et pour devenir titulaire d’un compte bancaire professionnel, il doit disposer d’un numéro d’entreprise.

Numéro d'entreprise

Afin de résoudre cette situation kafkaïenne et faciliter grandement l'accès à l'entrepreneuriat, les futurs entrepreneurs peuvent désormais obtenir simultanément à l'ouverture en ligne de leur compte professionnel gratuit, un numéro d'entreprise et de TVA, ainsi que leur affiliation en tant qu'indépendant à une caisse d'assurances sociales.

Cette solution digitale tout-en-un pour démarrer une activité en personne physique est le fruit d'une collaboration avec Xerius, qui est à la fois un guichet d'entreprise, une caisse d'assurances sociales et une association d'assurances mutuelles.

90,50€ Le coût d''attribution du numéro d'entreprise. Ce tarif est fixe et déterminé par le SPF Finances.

Attention, ce service n'est pas gratuit. L'attribution du numéro d'entreprise revient à 90,50 euros (ce tarif est déterminé par le SPF Finances) et l'activation du numéro de TVA via Xerius coûte 66,55 euros.

Ce prix diffère d'un secrétariat social à un autre. "Vous pouvez aussi vous en charger vous-même, gratuitement, à l'aide d'un formulaire 406 spécial, à retirer auprès du bureau de contrôle TVA le plus proche", prévient Partena. Ce formulaire est aussi disponible en ligne.

Beyond banking

Outre l'offre bancaire gratuite, Hello Bank met à disposition des professionnels une série de produits et services complémentaires, à des tarifs préférentiels tant pour les clients que les non-clients.

Il y a notamment des solutions de bancassurance de BNP Paribas Fortis mais aussi des solutions extra-bancaires de partenaires: création d’un plan financier (HannaGo), comptabilité, facturation et déclaration TVA (Accountable), déploiement de terminaux de paiements ou de solutions d’e-commerces (Axepta), création de documents juridiques (Jureca), etc.

Enfin, Hello Bank met aussi à disposition des entrepreneurs un centre de connaissance avec des articles thématiques et des conseils pour démarrer et gérer son business.