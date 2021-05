Passer dans le rouge coûtera un peu moins cher à partir de juin

La dernière fois qu'il y a eu un changement, c'était en décembre 2012. Concrètement, les taux maximaux en question baisseront d'un point de pourcentage. Pour les montants jusqu'à 1.250 euros, le "taux de pénalité" (taux annuel effectif global -TAEG- maximum) est au maximum de 13,5% (et non plus de 14,5%) avec une carte, et de 9,5% sans carte. Pour les montants compris entre 1.250 et 5.000 euros, cela devient 11,5 et 8,5%. Pour des montants encore plus élevés, il passe à 10,5 et 8,5%.