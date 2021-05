Quel est l’impact de la reprise d’Integrale sur votre assurance?

Integrale gère les assurances groupe de quelque 6.000 entreprises. La compagnie sert ainsi, en comptant également les assurances-vie individuelles (Integrale 786), pas moins de 160.000 clients. Elle commercialise par ailleurs des produits individuels de branche 21 sous le nom de Certiflex . Pour ce faire, Integrale collabore avec Ethias qui se charge de la distribution. De nombreux clients Ethias qui avaient contracté auparavant une assurance First sont passés à Certiflex . "Aujourd’hui, Ethias distribue encore 23.533 contrats Certiflex", précise Serge Jacobs d’Ethias.

Vers de meilleurs rendements?

Mais la reprise pourrait ouvrir de nouvelles perspectives attrayantes pour les détenteurs de produits Integrale. Les rendements de ces derniers sont en effet très bas depuis deux ans, en raison des problèmes financiers de la compagnie. Ainsi, en 2019, aucune participation bénéficiaire n’a été versée. Et, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale, il n’y en aura pas non plus au titre de 2020.