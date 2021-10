Quel est l’intérêt d’avoir un compte Banx?

Proximus et Belfius ont officiellement donné le coup d'envoi de Banx, leur néo-banque qui promet une expérience "rapide, efficace et fiable". Celle-ci, imaginée par l'opérateur télécom et réalisée par l'institution financière belge, est accessible à tout un chacun et donc pas uniquement aux clients de Proximus.

"Toute la gamme de produits est empreinte de ce souci pour la durabilité." Proximus

Pour se différencier de la concurrence, elle met particulièrement l'accent sur des services durables. Par exemple, l'application mobile permet aux utilisateurs - et c'est une première - de mesurer l'impact de leurs achats sur la planète. Elle vise, dès lors, à les encourager à faire des choix plus pondérés et durables.

Dans la même optique, elle embarque une offre d'investissement qui consiste en quatre fonds à partir de 25 euros/mois. "Toute la gamme de produits est empreinte de ce souci pour la durabilité", précise Proximus.

Vue en plein écran ©Banx

Les clients de cette banque peuvent également collecter des points à chaque utilisation de l'app. Ces points peuvent ensuite être échangés pour soutenir un projet durable et local ou contre des réductions "intéressantes" chez l'un des éco-partenaires de Banx (Kazidomi, Edgard & Cooper, Bio-Plaent, A.S Adventure, etc.).

Combien ça coûte?

En pratique, il suffit de 5 minutes et de votre carte d'identité pour pour ouvrir un compte. Il faudra ensuite faire un choix entre deux formules tarifaires.

La première – Essential – est considérée comme une formule gratuite. De fait, il n’y a pas de cotisation mensuelle à payer pour les moins de 25 ans. Elle comprend un numéro de compte et une carte de débit sans contact (Bancontact/Maestro).

Pour les plus de 25 ans, il n’y a pas non plus de cotisation mensuelle pendant les 6 premiers mois d’utilisation. Ensuite, pour éviter de devoir payer 3,50 euros/mois, il suffit d’effectuer au moins 5 transactions par mois. Ces transactions sont les virements, les paiements mobiles ou par carte ainsi que les domiciliations.

Est-ce dès lors une offre bancaire 100% gratuite (dans l’hypothèse où un consommateur est certain d’effectuer au moins cinq transactions mensuelles)? Pas vraiment.

5 euros Le client Banx Essential se verra imputer 5 euros de frais par transaction échouée. Pour le premium, ce sera à partir du second échec.

Actuellement, Banx ne facture aucun frais pour des retraits d’espèces (en zone Sepa). Mais, à partir du 1er janvier 2022, le client Banx Essential aura droit à deux retraits gratuits par mois. Ensuite chaque retrait supplémentaire effectué dans le mois lui sera facturé 50 cents/retrait (même si ce retrait est effectué depuis un distributeur du réseau Belfius ou un distributeur neutre Bancontact).

En outre, si par manque de provision sur le compte, un virement (ou un ordre permanent ou une domiciliation) est refusé, le client Banx se verra imputer 5 euros de frais par transaction échouée.

Par ailleurs, Banx facture 10 euros le remplacement d’une carte perdue ou volée. À ce propos, le client Essential qui souhaite une carte Mastercard Essential Debit – pour étendre ses possibilités d’achats en ligne ou à l’étranger – doit dépenser 1 euro/mois (soit 12 euros sur une base annuelle).

La deuxième formule de Banx – Premium – revient à 6,50 euros/mois. Elle permet de bénéficier de 2 comptes individuels et d’un compte commun. Ses utilisateurs peuvent recevoir jusqu’à 4 cartes de débit sans contact ainsi que 4 cartes de débit Mastercard sans contact avec protection des achats et extension de garantie d’un an.