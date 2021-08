Êtes-vous bien assuré face aux catastrophes naturelles?

1/ Mon assurance incendie me couvre-t-elle contre toutes les catastrophes naturelles?

L’assurance incendie (ou assurance habitation) couvre plusieurs périls (ou risques) en matière de catastrophe naturelle: la tempête , la grêle , la foudre , le tremblement de terre , la pression de la neige , le gel , les glissements de terrain , la chute de météorite et toutes les formes d’ inondation (refoulement d’égout, raz-de-marée, cours d’eau qui sortent de leur lit, pluies violentes, etc.).

2/ Comment serai-je indemnisé si mon habitation est sinistrée?

3/ Quid pour mes espaces extérieurs?

Si ce dernier a été réalisé par un paysagiste et qu’il représente une véritable valeur patrimoniale, "sachez qu’il est possible de souscrire une garantie spécifique complémentaire optionnelle de votre assurance habitation de type ‘pack jardin’ qui couvrira sa remise en état ", prévient Wauthier Robyns.

4/ L’assurance incendie couvre-t-elle d’office des panneaux photovoltaïques?

5/ C’est quoi la subsidence?

Or, quand il y a subsidence, il n’y a pas de déplacement d’une masse importante pour les assureurs qui parlent, eux, d’une contraction du sol, et qui donc ne couvrent pas les conséquences de ce phénomène. "Un certain nombre de personnes, en conflit avec leur compagnie d’assurances, ont vécu des situations tragiques, et elles se retrouvent à devoir demander à un juge s’il n’y aurait pas moyen de pencher pour une interprétation de la loi en leur faveur."