Victime des pluies et orages? Activez vite votre assurance

Conseils pratiques en cas de sinistre

- Le 112 est réservé aux cas de danger vital.

- Composez le 1722 (numéro pour les interventions des pompiers qui est uniquement en service lors des avis de tempêtes et inondations avec un code orange/rouge) s’il faut recouvrir le toit, déblayer un arbre, pomper l’eau d’une cave….

- Après une inondation, l’eau et la boue doivent être pompées le plus rapidement possible. Les appareils électriques, la chaudière et du chauffe-eau doivent être séchés au plus vite.

- Notez le nombre d’heures consacrées au nettoyage, au séchage, à la protection ou à la réparation des biens. Conservez toutes les factures et les notes de frais.

- Contactez au plus vite votre courtier ou votre compagnie d’assurance pour faire une déclaration de sinistre.

- Prenez des photos (générales, détaillées) qui aideront l’assureur à déterminer les dégâts sans contestation.