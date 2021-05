11 rosés au bon rapport qualité-prix-plaisir

Un vin estival? Oui, mais pas seulement. De plus en plus, le rosé s’apprécie en dehors des vacances d’été. Il n’y a plus réellement de saison pour le boire. En décembre dernier, l’enseigne Colruyt a vu progresser ses ventes de rosé de 20% par rapport à 2019. Et en a vendu un million de litres en plus que l’année précédente! C’est que les milléniaux ont découvert ce vin et participent à son succès. Car la famille des rosés n’appelle pas de commentaires de "connaisseurs". Il n’existe pas réellement de code pour l’apprécier, mais un rituel de convivialité non feinte. Il n’est pas fait pour les râleurs. De plus, il peut accompagner une cuisine de plus en plus mondiale (asiatique, méditerranéenne, latino-américaine). Enfin, et ce n’est pas un détail, les flaconnages peuvent être innovants, originaux, visuellement séduisants. Et on peut aussi casser les codes du traditionnel bouchon en liège par des synthétiques colorés ou - de plus en plus - en verre.