4 choses à savoir avant d'acheter une batterie externe

Plus que jamais, le smartphone est devenu l'allié privilégié de n'importe quel voyage. Il contient le QR-Code qui vous servira de ticket de transport, de même que votre certificat CovidSafe.

Si vous partez en city-trip, vous l'utiliserez probablement tout au long de la journée: pour commander une course en voiture, trouver votre chemin, chercher un restaurant et surtout pour immortaliser vos souvenirs.

Avec de telles sollicitations, une batterie tient rarement pendant toute une journée de balade. Si c'est votre crainte, équipez-vous d'une batterie externe. Mais pas n'importe comment.

1/ Capacité de batterie

La capacité d'une batterie externe s'exprime en milliampère (mAh). Pour savoir quelle capacité choisir, il faut d'abord établir vos besoins et connaître la capacité de la batterie de votre smartphone.

À titre indicatif, celle d'un Samsung Galaxy S9 se chiffre à 3.000 mAh. Pour le recharger intégralement, il faut une batterie externe qui a une capacité de plus de 3.000 mAh car, lors du chargement, il y a d'office une déperdition énergétique, qui s'établit en moyenne à 20%.

Plus concrètement, si une batterie externe affiche une capacité de 4.000 mAh, cela correspond en fait à une capacité de 3.200 mAh.

Une batterie de 10.000 mAh est suffisante pour recharger sur la même journée deux smartphones.

Autre exemple: si vous décidez de vous équiper d'une batterie externe qui affiche une capacité de 10.000 mAh (soit une capacité réelle de 8.000 mAh) alors vous pourrez recharger au moins deux fois votre smartphone (s'il s'agit d'un Samsung Galaxy S9).

Mais s'il s'agit d'un iPhone SE (dont la batterie a une capacité de 1.624 mAh), ce nombre de recharges passera forcément à cinq.

Cela signifie aussi qu'une batterie externe de 10.000 mAh est suffisante pour recharger sur la même journée deux smartphones pendant un city-trip.

2/ Transportabilité

Vous pouvez opter pour des modèles avec plus de mAh. Cependant, ce n'est pas un bon plan si votre but consiste uniquement à recharger un ou deux smartphones en cours de journée. De fait, plus la capacité de la batterie sera élevée, plus elle sera lourde à transporter, voire encombrante.

Une batterie externe de 10.000 mAh pèse environ 200 grammes. Comptez environ 350 grammes pour une batterie de 20.000 mAh (davantage destinée à la recharge d'une tablette), ce qui est deux fois plus lourd qu'un smartphone, et 630 grammes pour une batterie de 27.000 mAh (destinée aux ordinateurs portables).

En outre, certaines batteries externes - en fonction de leur capacité - sont interdites à bord des avions. Chaque compagnie aérienne dispose de ses propres limites. Par exemple, chez TUI ou Brussels Airlines, la charge en énergie nominale - qui s'exprime en Wattheure (Wh) - d'une batterie externe doit être inférieure ou égale à 100. Le Wh se trouve sur la batterie elle-même ou dans le manuel du produit de l’article.

3/ Connectique

Toute batterie externe dispose d'un port d'entrée ("IN") pour sa propre recharge. Si possible, privilégiez un format USB-C (plutôt qu'un USB-A ou un Micro USB-B) car celui-ci permet une recharge plus rapide.

De plus, un port USB-C peut servir d'entrée ou de sortie ("OUT"). Cela signifie que ce port peut servir à charger la batterie elle-même ou un autre appareil.

Vue en plein écran Connectique de la batterie externe Cellularline Manta d'une capacité de 10 000 mAh (à partir de 45 euros). ©Coolblue

Par ailleurs, les batteries externes comprennent presque toujours au moins un port de sortie USB-A (parfois il y en a deux). Sur les modèles plus élaborés, vous trouverez également un port Micro USB-B ou encore un port USB-C. En fonction des modèles, vous pourrez charger deux smartphones en même temps.

4/ Vitesse

Pour être certain d'avoir une vitesse maximale de charge, privilégiez une puissance électrique (exprimée en watt) d'au moins du 18 W pour les ports USB-C et d'au moins 10 à 12 W pour les ports USB-A et Micro USB-B.

Si cette puissance n'est pas indiquée, il suffit de multiplier la tension (exprimée en volt, V) par l'intensité (exprimée en ampère, A). Par exemple, si vous voyez la mention "Output USB-C: DC 9V, 2A", cela indique que vous avez une puissance de charge de 18 W via le port USB-C.

Notez qu'il existe plusieurs protocoles de charge rapide: Quick Charge (QC) et USB Power Delivery (USB PD). Si vous optez pour une batterie externe qui dispose d'un protocole QC 3.0 et que vous possédez un smartphone compatible, alors vous pourrez le recharger jusqu’à 80 % en 35 minutes seulement.