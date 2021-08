5 conseils pour bien choisir une enceinte portable

Plus anecdotique, il existe aussi des modèles luxueux: Louis Vuitton vient de lancer l’Horizon Light Up (2.450 euros), sa première enceinte portable dont le design s'inspire du sac Toupie.

1/ Qualité sonore

2/ Autonomie

Selon les marques et les modèles, il est possible de trouver des enceintes avec une autonomie qui peut atteindre les 20 heures .

3/ Étanchéité

Certaines enceintes peuvent résister à des gouttes de pluie ou à un plongeon accidentel dans un piscine. Pour le savoir, analysez le certificat d’étanchéité (IPX). Plus ce nombre est élevé, plus le degré d'étanchéité (tant à la poussière qu'à l'eau) l'est également.

4/ Connectique

Par ailleurs, sur des enceintes plus volumineuses, mais qui restent néanmoins portables, vous avez la possibilité de brancher un micro (ou un instrument de musique). Le micro est parfois même livré avec l'enceinte. C’est le cas de la JBL Partybox On The Go (220 euros).