7 bons plans pour faire face à la hausse des prix du carburant

Les carburants coûtent désormais 15,4% de plus qu'il y a un an , d’après les dernières statistiques fournies par Statbel ( qui font également état d’une nouvelle progression de l’inflation au cours du mois d’août ).

Et cette hausse de prix ne semble pas près de s’arrêter. De fait, ce mercredi, le prix maximal du diesel augmente à nouveau . Il faut débourser au maximum 1,586 euro par litre, soit deux centimes de plus par litre.

En ce qui concerne l’essence, les prix avaient déjà augmenté le 28 août dernier: 1,5920 par litre de Super 95, soit 4 centimes de plus par litre, et 1,6910 par litre de Super 98, soit 5 centimes de plus.