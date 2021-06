8 conseils pour se protéger des escroqueries par SMS

Et si tel est le cas, la réception de faux SMS (smishing) devrait plus que probablement se multiplier dans les prochaines semaines ou mois (que ce soit au nom d’une autre société de livraison de colis ou de votre banque par exemple). Il faudra donc redoubler de prudence. Idéalement, ne cliquez de toute façon jamais sur un lien contenu dans un SMS .

De fait, selon le Centre pour la Cybersécurité , près de 9.000 Belges ont cliqué sur le lien contenu dans le faux SMS. Or, celui-ci les invitait à télécharger une app. Grosse erreur car il s'agissait d’un virus qui provoque des dégâts importants dans un smartphone et qui se propage rapidement aux contacts téléphoniques de la victime.

En bref, ne téléchargez jamais une app si la démarche ne vient pas expressément de votre part. Par contre, c'est peut-être le moment de télécharger vous-même les apps officielles des sociétés de livraison de colis et de vous fier uniquement à leurs infos. Par exemple, My bpost , MyDPD , etc.

Prévention

Comme le rappelle la Police Fédérale, "la prévention reste la clé pour se protéger". Vous avez donc toujours intérêt à procéder le plus rapidement possible à la mise à jour du système d’exploitation du smartphone lorsque celle-ci est proposée. Elle permet entre autres de combler les éventuelles failles de sécurité.

Réaction

Si vous êtes victime d’un virus ou d’un logiciel malveillant qui provoque le chaos sur votre smartphone, rassurez-vous: il existe des solutions pour s’en débarrasser. La plus simple consiste - à nouveau - à télécharger et à utiliser une app antivirus. Celle-ci détectera plus que probablement le problème et l'éradiquera.