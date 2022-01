9 bonnes résolutions pour votre argent en 2022

En ce début d'année, la bonne santé est plus que jamais et incontestablement le vœu de circonstance. Mais alors que l’inflation s’envole et que votre pouvoir d’achat est sous pression, vous seriez bien inspiré de tenir également à l’œil votre santé… financière. À cet égard, si vous voulez que vos vœux se réalisent, le moyen le plus sûr est de prendre les devants, en adoptant quelques réflexes simples, en restant informé des changements et en prenant des initiatives qui se révéleront, à coup sûr, payantes.

1. Faites fructifier votre épargne

L'épargne parquée sur un livret ne rapporte rien, elle vous appauvrit! Les clients des grandes banques ne reçoivent que 0,11% d'intérêts annuels. Même si vous optez pour le compte d'épargne le plus performant, vous perdrez du pouvoir d'achat vu que l’inflation est bien plus élevée (5,71% en décembre). C'est simple, ces dix dernières années, celui qui avait 100.000 euros sur un compte d’épargne a perdu 10% de pouvoir d’achat.

Cette situation qui se dégrade d’année en année ne semble toujours pas émouvoir l’épargnant belge: en 2021, le montant des avoirs placés sur des livrets a encore une fois battu un nouveau record. Certes, le compte d’épargne est essentiel, pour garder sous la main de l’argent immédiatement disponible, placé sans aucun risque et bénéficiant d’une garantie des dépôts jusqu’à 100.000 euros. Mais il n’est pas nécessaire d’y placer plus qu’une réserve.

Beaucoup d'autres investissements à revenu fixe rapportent également beaucoup moins que l'inflation. Il faut donc passer aux actions.

Aujourd’hui, il n’est pas bon ni confortable d’être rentier. "Les intérêts sont nuls. Les épargnants du passé sont donc contraints de manger leur capital. La bourse, qui abrite de nombreux payeurs de dividendes durables et relativement généreux, peut offrir un certain réconfort", réagit Gert Bakelants, rédacteur en chef de L’Investisseur. "Il est toujours opportun de commencer à investir en actions. Mais si vous vous lancez maintenant, il faudra fournir un effort à long terme. Investissez comme vous économisez: de façon régulière et étalée dans le temps. L'investissement devient ainsi la nouvelle forme d’épargne."

Vous pouvez investir en actions via des fonds d'investissement ou sélectionner vous-même des actions, mais vous devrez alors faire vos devoirs régulièrement, ce qui n’est ni dans les cordes ni dans les intentions de tous les novices. "Les risques ne sont pas identiques pour toutes les actions. Concentrez-vous sur la valeur et les bilans sains, des actions qui étaient perçues comme ennuyeuses, mais qui sont devenues attrayantes pour cette même raison. Souvent, il s’agit de générateurs de cash-flows qui offrent un dividende supérieur à la moyenne et durable. Des choix ciblés en fonction de votre profil de risque restent aussi essentiels", conseille Bakelants.

2. Gardez vos dépenses de santé sous contrôle

Pour limiter les dépenses de santé, optez pour des prestataires de soins conventionnés. Comprenez, un médecin, un kiné ou un dentiste qui pratique les tarifs officiels, fixés par l’INAMI. Vous paierez uniquement le ticket modérateur (part à charge du patient). Si votre prestataire le permet, vous pourrez peut-être même bénéficier du tiers-payant (dans ce cas, vous ne payez rien, c’est la mutuelle qui verse le montant de la consultation au médecin), système jusqu’ici réservé aux patients aux plus faibles revenus. Chez un prestataire non conventionné qui fixe librement ses honoraires, vous paierez le ticket modérateur et le supplément d’honoraires, parfois très élevé.

Ne négligez pas une assurance hospitalisation. Différentes formules tarifaires sont possibles, selon le niveau de couverture désiré. Des polices d’assurance spécifiques pour les soins ambulatoires et les soins dentaires peuvent également s’avérer utiles. Mais attention au stage d’attente qui est imposé.

En plus des remboursements dans le cadre de l’assurance maladie invalidité qui sont identiques, chaque mutuelle propose dans son assurance complémentaire (obligatoire) des "avantages" spécifiques qui sont régulièrement mis à jour. Listez ceux qui vous intéressent et comparez l’intervention financière offerte ainsi que la cotisation demandée. Changer de mutuelle est très simple.

3. Investissez dans l'énergie

Votre épargne peut être investie dans votre propre logement pour améliorer ses performances énergétiques et réduire la facture. Une installation photovoltaïque coûte en moyenne 6.000 euros TVAC pour 14 panneaux permettant de couvrir une consommation moyenne de 5.000 kWh/an, estime le fournisseur d’énergie Engie.

En Wallonie, le retour sur investissement se fait en 6 ans pour un rendement moyen de 21,5% par an durant 25 ans minimum. À Bruxelles, ces 14 panneaux solaires ont un retour sur investissement en 4 ans environ, avec un rendement moyen de 35,1% par an pendant 25 ans, a calculé Engie.

Vous pouvez également compter sur des aides régionales.

À Bruxelles, le principe de compensation a été remplacé par un tarif d'injection pour le prosumer. Concrètement, il paie à son fournisseur d'énergie le volume d’électricité qu'il prélève sur le réseau et reçoit une compensation financière pour chaque kWh non autoconsommé qui sera réinjecté. Le nombre de certificats verts accordé pour les nouvelles installations de photovoltaïques a été réduit.

De son côté, la Région wallonne ne finance plus que 54% du tarif prosumer, contre 100% auparavant. Il s’agit d’une redevance annuelle forfaitaire, de 450 euros en moyenne, qui permet de participer financièrement à l’utilisation du réseau.

Les Régions soutiennent d’autres investissements énergétiques, notamment

l’installation d’une pompe à chaleur. En Wallonie, les primes varient entre 500 et 6.000 euros. En Région bruxelloise, elles varient de 1.400 à 4.750 euros (max. 50% de la facture).

4. Trouvez un fournisseur d'énergie moins cher

Avec la flambée des prix de l'énergie, comparer les tarifs appliqués par les différents fournisseurs n'est pas du luxe! Commencez par vérifier via le "CREG Scan" où se situe votre contrat actuel par rapport au contrat le moins cher du marché. Notez que les montants sont hors TVA et que les tarifs de réseau varient selon les Régions.

Différentes plateformes vous permettent ensuite de comparer les tarifs. En passant par celle de la CREG pour changer de fournisseur, en plus de bénéficier d’un accompagnement par téléphone, vous pouvez demander à être informé des éventuelles baisses du prix. Il suffit de communiquer votre numéro de EAN au nouveau fournisseur, qui se chargea de toutes les démarches.

5. Planifiez votre succession (et réévaluez la situation)

Quel que soit votre niveau de richesse, vous avez certainement une idée des biens que vous souhaitez donner ou léguer, et des personnes que vous comptez favoriser. Différentes options sont possibles: rédiger vos dernières volontés par testament, prévoir un contrat de mariage pour prévoir les modalités de partage en cas de décès ou de divorce, faire un achat scindé pour impliquer vos enfants dans l’achat d’une résidence secondaire. Ou encore faire une donation pour transmettre déjà une partie de vos biens de votre vivant de façon fiscalement avantageuse, un don étant nettement moins taxé qu’un héritage.

Vous avez déjà fait une planification successorale? Vérifiez si elle correspond toujours à vos souhaits. Les aléas de la vie peuvent changer pas mal de choses.

Restez également attentif à l’évolution de la législation et des tarifs en vigueur. Ainsi par exemple, en Wallonie, depuis le 1er janvier, pour les donations mobilières non enregistrées réalisées, le donateur doit rester en vie 5 ans (et non plus 3 ans comme à Bruxelles et en Flandre), sans quoi la donation est requalifiée et réintégrée à la masse successorale (et donc soumise aux droits de succession). Pour éviter ce risque, il suffit de faire enregistrer la donation au tarif de 3,3% (ligne directe, époux, cohabitants légaux) ou de 5,5% (toutes autres personnes). Quoi qu'il arrive, les bénéficiaires seront ainsi à l'abri des droits de succession.

6. Rédigez un mandat extrajudiciaire

Le mandat extrajudiciaire est un document qui permet de désigner une ou plusieurs personnes (partenaire, enfants, ami) qui géreront votre patrimoine et prendront des décisions à votre place, si vous n’êtes temporairement ou définitivement plus en mesure de le faire, parce que vous êtes gravement malade, dépendant, dans le coma, etc. Si vous ne prévoyez rien, c’est le juge de paix qui désignera un administrateur provisoire.

Outre le fait qu’il est essentiel dans un cadre successoral, le mandat extrajudiciaire peut se révéler aussi utile qu'indispensable pour chacun, quel que soit son âge.

Le mandataire agira au mieux de vos intérêts, dans le respect des dispositions prévues dans le mandat, qui peuvent être limitées ou très étendues. Payer des factures, faire vos opérations bancaires, gérer votre portefeuille-titres, percevoir des loyers, ou faire des transactions plus importantes comme des donations ou la vente d’un bien immobilier. Mais également prendre des décisions concernant vos soins et votre propre personne.

7. Investissez en immobilier, avec un bon rendement

Malgré le contexte incertain autour de la fiscalité (taxation des loyers réels, etc.) et des rénovations énergétiques, l'investissement immobilier reste une valeur sûre. En particulier dans le segment du résidentiel, qui a tiré son épingle du jeu lors de la crise sanitaire.

En Flandre, depuis le 1er janvier, les droits d’enregistrement pour l’achat d’une 2e résidence sont passés de 10% à 12% (12,5% dans les deux autres Régions).

Si vous empruntez pour financer votre investissement, vous bénéficiez toujours de la déduction ordinaire d’intérêts.

3% rendement brut Les hausses de prix ont comprimé les rendements. Or un rendement brut inférieur à 3% est souvent considéré par les experts comme peu intéressant.

Mais attention, les hausses de prix de 2020 (+7% selon la Fédération du notariat) et de 2021 (+ 5% sur les trois premiers trimestres) ont comprimé les rendements. Sur trois ans, le rendement brut moyen a perdu 1%, à 4,4% au 3e trimestre de 2021, selon les données de SmartBlock, société spécialisée dans les données immobilières. Avec

une inflation tournant actuellement autour de 5%, il est essentiel de faire ses calculs avant de passer à l'achat. Un rendement brut inférieur à 3% est souvent considéré par les experts comme peu intéressant.

Les conditions de crédit restent par contre très favorables, ce qui constitue un bouclier efficace contre une chute du rendement.

8. Constituez-vous un capital-pension supplémentaire

Sur le portail en ligne mypension.be, vous découvrirez le montant de votre pension légale et le capital de pension complémentaire que vous avez constitué auprès de votre/vos employeur(s). Vous pouvez même simuler l'impact d'un changement de situation professionnelle, de statut ou d'un nouvel emploi sur le montant de votre future pension. Des informations essentielles pour évaluer votre niveau de vie à la pension.

Il est fort probable que la différence avec votre salaire actuel sera importante… Pour vous ménager une retraite plus confortable, l’idéal est de vous constituer, en plus, une épargne-pension individuelle (via un fonds d’épargne-pension ou une assurance épargne-pension). C'est une formule encouragée fiscalement. Cette année, vous pouvez verser jusqu’à 990 euros et bénéficier d’une réduction d’impôt de 30%, ou jusqu’à 1.270 euros et profiter d’une réduction d’impôt de 25%. Attention au piège fiscal ! Pour que l’opération soit intéressante, vous devez soit vous limiter à 990 euros, soit verser plus de 1.188 euros.

9. Regardez et comparez

Le principe de comparaison des tarifs devrait s’appliquer à tous les postes importants de votre budget familial.

Faites par exemple l'exercice avec les opérateurs télécoms. Vous économiserez ainsi des montants non négligeables sur votre facture de téléphone, internet, télévision numérique et/ou votre forfait. Comparez les tarifs grâce à l’outil développé par l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications): Meilleurtarif.be

