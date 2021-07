Pas de facture excédentaire pour les sinistrés des inondations

Eau gratuite pour le nettoyage

Des volumes d'eau importants ont été utilisés pour nettoyer et déblayer les maisons sinistrées. La SWDE fera en sorte qu'ils soient gratuits, annonce-t-elle dans un communiqué. Elle ne facturera pas non plus les volumes excédentaires qui ont pu résulter d'incidents sur les installations intérieures privées, comme les boilers.