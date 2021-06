Activez les notifications de votre eBox

Par défaut, chaque citoyen belge dispose d’un compte personnel disponible depuis la plateforme Myebox. Cette dernière permet de recevoir, consulter, conserver et gérer de manière centralisée les documents officiels numériques (parfois sous forme de recommandé) qui leur sont destinés. Cela évite les courriers indésirables et des tentatives d’ escroquerie .

En effet, tous les documents officiels qui ne peuvent pas être envoyés par e-mail classique (notamment pour des raisons de sécurité) seront envoyés via l’eBox. Par exemple: des preuves de déclaration, des attestations, etc.

L'eBox permet de recevoir, consulter, conserver et gérer de manière centralisée des documents officiels numériques.

Autrement dit, cette eBox a pour ambition de remplacer la multitude de boîtes aux lettres digitales des différents services publics (MyPension, MyMinFin, MaSanté, etc.) par une seule plateforme.

Mais aussi les environnements sécurisés offerts par les entreprises et qui ne servent qu’à recevoir un nombre limité de documents. C’est le cas par exemple des fournisseurs d’électricité, des opérateurs télécoms, des mutualités, des hôpitaux, des secrétariats sociaux et bien d’autres.

Activation

Consultation

Il existe différentes manières d’accéder à votre eBox. La première consiste à vous connecter au portail officiel à l’aide de la clé numérique de votre choix, à savoir le lecteur de carte d’identité, le token ou l’app Itsme, ce qui est la solution la plus simple et la plus rapide.