Anticipez le coût de la voiture de location pour vos vacances

Ils sont nombreux les Belges qui, cette année, malgré une réouverture des frontières et la reprise des vols, ont réduit le champ des destinations possibles pour leurs vacances d’été en raison des risques et restrictions liés au covid. L’Union européenne et les traditionnelles destinations de prédilection que sont la France, l’Italie ou l’Espagne, notamment, seront d’autant plus prisées. Vacances en voiture, souvent. Mais aussi vacances en avion et location de voiture sur place.