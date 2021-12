Attention, il sera compliqué de remplir le PLF ce dimanche

Ce dimanche 12 décembre 2021, le SPF Santé Publique procèdera à une mise à jour de certains services réseaux et de base de données entre 7h et 20h. "Le Formulaire de Localisation du Passager (PLF) risque d’être impacté par l’opération et pourrait subir des problèmes de disponibilité", prévient-il.