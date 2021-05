Avez-vous intérêt à changer de contrat d’énergie?

Il y a tout juste un an, les prix du gaz et de l’électricité étaient en forte baisse . À ce moment-là, il était très intéressant pour la plupart des ménages belges de renégocier leur contrat d’énergie pour profiter de meilleurs tarifs.

Et pourquoi pas tous les ménages? Car certains d’entre eux bénéficiaient encore d’un tarif fixe (négocié au cours de l’année 2017 pour une période de trois ou cinq ans) plus avantageux que les prix proposés en avril-mai 2020 pour le même type de contrat.

Entre-temps, leur contrat est probablement arrivé à échéance (ou le pourrait très bientôt) et il n’est pas certain qu’ils profitent encore des meilleurs tarifs disponibles sur le marché. En effet, lorsqu’un contrat arrive à échéance, celui-ci est tacitement reconduit par le fournisseur d’énergie, mais aux prix actuels du marché.

Des prix à la hausse

Or, depuis quelques mois, ceux-ci repartent clairement à la hausse. D’après les observations de Wikipower, les prix de l’électricité du gaz ont respectivement augmenté de 9% et 33% entre septembre 2020 et mars 2021. "Alors, certes, les tarifs restent bien inférieurs au niveau d’avant crise, mais pour combien de temps?" s’interroge la plateforme d’achat groupé en énergie.