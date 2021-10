Ce qui va changer pour le paiement des consultations

À moins que vous alliez chez votre médecin de famille ou chez un spécialiste que vous consultez régulièrement en raison de soucis de santé spécifiques, vous ignorez en général combien vous devrez payer pour la consultation. Et c'est seulement plus tard que vous serez en partie remboursé par la mutuelle. Tout cela devrait bientôt changer.

Uniquement le ticket modérateur

Le comité de l'assurance soins de santé de l'Inami (l'Institut national d'assurance maladie-invalidité) souhaite en effet que tous les médecins et dentistes puissent décider de ne plus facturer que le ticket modérateur, le montant qui reste dans tous les cas à charge du patient , après intervention de la mutuelle. C’est alors la mutuelle qui versera directement les honoraires au médecin.

Les médecins vont être tenus d'informer clairement et préalablement leurs patients de leur statut et des tarifs qu'ils pratiquent.

Statut et tarifs affichés clairement

La commission Santé de la Chambre a en outre approuvé une proposition de loi de Vooruit visant à obliger les médecins à informer clairement et préalablement leurs patients de leur statut (conventionné, partiellement conventionné ou non conventionné) et des tarifs qu'ils pratiquent pour les prestations les plus courantes, en identifiant l'intervention de l'assurance, la quote-part personnelle du patient (le ticket modérateur) et, le cas échéant, le supplément maximum.