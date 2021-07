Coronavirus: êtes-vous couvert par votre assurance assistance?

Ce service d’assistance est organisé en commun par toutes les mutualités belges, à l’exception des Mutualités libres (qui disposent de Mediphone Assist, sa propre centrale d’alarme), et couvre généralement les pays de l’Union européenne, la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Les déplacements vers les zones rouges, orange ou vertes vers ces pays sont bien couverts par l'assistance Mutas , à l’exception de la Grande Bretagne qui ne fait plus partie de l'Union Européenne.

Quid chez d'autres assureurs?

L’interdiction des voyages non essentiels dans l’Union Européenne étant levée, Europ Assistance Belgique couvre tout type de voyage vers ces destinations , même s’ils ont lieu vers une zone "rouge" (c'est-à-dire, une zone vers laquelle un voyage est déconseillé).

Tant Europ Assistance que le voyageur devront se conformer aux règles sanitaires et aux règlements des autorités locales , par exemple en termes de contrôles ou de période éventuelle de quarantaine.

Aussi, si le voyageur a été testé positif au Covid-19, son séjour et voyage seront soumis aux règles sanitaires de l’endroit où il se trouve et aux règles sanitaires d’entrée de son pays de destination. Ainsi, les compagnies aériennes n’accepteront pas de passagers testés positifs. Ceux-ci seront donc placés en isolement sur place et - si nécessaire - hospitalisés sur place.