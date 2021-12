En 2022, vous n’échapperez plus aux amendes routières

Activation de radars tronçons

Actuellement, plus de 70 radars tronçons actifs sont reliés aux centres régionaux de traitement de la police. Dans les mois à venir, 36 radars tronçons supplémentaires seront activés (dont 12 en Wallonie et 24 en Flandre).

Tolérance zéro

En outre, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne souhaiterait diminuer systématiquement les quotas et les marges de tolérance appliqués actuellement afin de maîtriser l'afflux de contraventions pour excès de vitesse et de ne pas dépasser la capacité de traitement du parquet.

Il serait question de rendre actifs les radars et les radars tronçons 24h/24 et 7j/7.

Les quotas limitent l'afflux de véhicules en excès de vitesse en désactivant un radar à certaines heures . Autrement dit, il serait question de rendre actifs les radars et les radars tronçons 24h/24 et 7j/7 afin d'augmenter les chances des verbaliser les contrevenants.

Par exemple, sur certaines portions de route, les automobilistes sont flashés à partir d'une vitesse de 141 km (ou 147 km/h au compteur de leur véhicule). Mais, s'il n'y a plus de marge de tolérance supplémentaire, alors tout conducteur roulant à plus de 129 km/h recevra une amende.

Attention, il ne faut pas confondre les quotas et les marges de tolérance avec la marge d'erreur technique des radars qui est actuellement de 6km/h et reste inchangée (les 147 km/h dans l'exemple ci-dessus).

Création d'un parquet national

C'est pourquoi un nouveau parquet national de sécurité routière sera créé. Il permettra d' assurer le suivi administratif uniforme des amendes routières . Par conséquent, les autres parquets de police pourront travailler de manière plus efficace sur les infractions les plus graves.

Lutte contre la récidive

Suspension de permis

"GSM" au volant

Début mars 2022, l'utilisation d'appareils électroniques au volant (et plus seulement d'un GSM) sera plus strictement limitée et plus sévèrement punie.