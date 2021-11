Et pourquoi pas une voiture en leasing privé?

À moyen ou long terme: les véhicules thermiques sont condamnés en Belgique. En effet, plus aucun véhicule à moteur diesel ou essence ne sera autorisé à Bruxelles d'ici 2035 tandis que la Wallonie instaurera progressivement des zones de basse émission à partir de 2023. Par ailleurs, la Flandre a décidé d’accélérer l’électrification de son parc automobile.

De quoi en inquiéter certains. Au moment d'acheter une nouvelle voiture, quel véhicule faut-il acheter? Une dernière voiture diesel ou à essence? "Les clients nous posent beaucoup de questions à ce propos", explique Laurent Loncke, CEO de la société de leasing Arval.

"Les gens se demandent quelle sera la valeur résiduelle de leur voiture si l'essence et le diesel sont bannis. Mais s'ils prennent une voiture en leasing privé, ce n'est plus leur problème, car c'est la société de leasing qui assume le risque."

Le leasing privé semble donc être un bon moyen d'opérer la transition jusqu'à ce que la flotte passe au tout électrique.

Cette formule de location à long terme a l'avantage qu'en tant que particulier, vous ne devez pas mettre sur la table la totalité du prix d'achat en une seule fois, mais vous payez chaque mois un montant fixe pour l'utilisation de la voiture. À la fin d'un contrat de deux à cinq ans, il suffit de remettre la voiture sans avoir à se soucier de la revendre sur le marché de l'occasion.

Un marché naissant

Le marché du leasing privé est encore assez jeune. En Belgique, sur un total de 4,6 millions de véhicules privés, quelque 15.000 sont en leasing privé. Environ 4.000 nouveaux contrats sont conclus chaque année. Mais des contrats arrivent également à leur terme, ce qui se traduit par une croissance nette d'environ 2.000 véhicules ces dernières années. À titre de comparaison, il y a 500.000 voitures de société en leasing en circulation.

"La grande majorité des voitures en leasing privé sont de petites voitures à essence", déclare Frank Van Gool, directeur général de la fédération du secteur du leasing Renta. "Le nombre de véhicules électriques en leasing privé est relativement peu élevé par rapport à ce que l'on observe chez les autres particuliers, à savoir environ 1 % de l'ensemble des voitures."

"Les utilisateurs du leasing privé appartiennent à toutes les tranches d'âge, mais il s'agit généralement de personnes qui parcourent entre 10.000 et 15.000 kilomètres par an, qui souhaitent conserver un budget serré pour leur voiture et qui ne veulent pas se soucier des frais d'entretien imprévus, de l'assurance, de la revente de la voiture sur le marché de l'occasion, etc. Le client d'un leasing privé est donc un acheteur pour lequel le prix payé a son importance."

Voitures électriques

L'avantage financier d'un véhicule électrique pour un particulier réside principalement dans la diminution des coûts d'entretien, des coûts de consommation et, dans une moindre mesure, du tarif moins élevé de la taxe de mise en circulation (TMC) et de la taxe de circulation.

Ainsi, ce sont surtout ceux qui font beaucoup de kilomètres qui profiteront financièrement de la propulsion électrique. "Mais aujourd'hui, cet avantage ne compense généralement pas la valeur d'investissement plus élevée", précise Frank Van Gool.

"En particulier pour les petits véhicules, qui constituent généralement le segment recherché par les conducteurs de véhicules de leasing privé, les différences de prix relatives à l'acquisition du véhicule sont les plus importantes. Les coûts liés à l'amortissement et au financement sont donc inévitablement un peu plus élevés."

Mais tôt ou tard, nous serons tous confrontés à l'acquisition d'une voiture électrique. Pour ceux qui ne veulent pas mettre tout de suite sur la table un prix d'acquisition élevé, le leasing privé est présenté comme une alternative intéressante.

"Le prix d'acquisition plus élevé des voitures électriques se traduit normalement aussi par une charge mensuelle plus élevée pour le leasing privé. Mais l'estimation de la valeur résiduelle de la voiture électrique est également d'une grande importance dans la détermination du montant mensuel à supporter", explique Guy De Ceuster, directeur de Belfius Auto Lease. Et compte tenu de l'évolution du marché et de la législation, il se pourrait bien que la valeur résiduelle d'une voiture électrique devienne beaucoup plus élevée. Ce qui, à son tour, compensera à la baisse la charge du loyer."

Frank Van Gool pense que le leasing privé de véhicules électriques d'occasion pourrait connaître une croissance dans les années à venir. "Les voitures en leasing, qui ont déjà subi une première dépréciation importante, mais qui ont encore une valeur assez élevée par rapport à leurs sœurs à carburant fossile, peuvent avoir une seconde vie auprès d'un public de particuliers."

Dès lors, si vous envisagez le leasing privé lors de l'achat d'un véhicule, voici à quoi faire attention, de même que les avantages et les inconvénients de la formule.

C'est quoi un leasing privé ?

Le leasing est essentiellement une forme de crédit par lequel la société de leasing achète une voiture de société et la met à la disposition d'une entreprise.

La société de leasing est la propriétaire juridique de la voiture de société et l'entreprise en est la propriétaire économique. Pour ce droit d'utilisation, l'entreprise paie un montant mensuel à la société de leasing.

Pour le leasing privé, il en va autrement. Au sens strict du terme, il ne s'agit pas d'un leasing, mais d'une location à long terme. De fait, la société de leasing reste pleinement propriétaire de la voiture et la donne en location à une personne privée.

Au terme du contrat de location, vous n'avez pas non plus la possibilité d'acheter la voiture à sa valeur résiduelle.

Leasing privé ou crédit auto?

Si vous voulez prendre une voiture comme une Nissan Qashqai ou une Audi Q2 en leasing privé avec, par exemple, un contrat de 15.000 kilomètres par an, vous paierez entre 450 et 500 euros par mois.

Pour une Nissan Micra, cela représente environ 350 euros, et pour une Renault Clio, vous pouvez déjà trouver des offres aux alentours de 300 euros.

Si vous souscrivez un financement pour l'une de ces voitures, vous paierez une somme mensuelle qui, en fonction de la durée de remboursement, se situera dans la même fourchette.

"L'avantage du leasing privé reste l'absence de tracas. Vous payez un montant fixe par mois et c'est tout." Laurent Loncke PDG de la société de leasing Arval

Il n'est pas facile de tirer des conclusions définitives et absolues sur la formule la plus avantageuse. "Si vous n'avez pas eu de frais de garage inattendus et que le taux d'intérêt est bas, la comparaison peut pencher légèrement en faveur du financement auto", avance Laurent Loncke. "Mais cela peut changer lorsqu'il y a des coûts inattendus. L'avantage du leasing privé reste l'absence de tracas. Vous payez un montant fixe par mois et c'est tout.»

Ce qui est inclus dans le contrat?

Auparavant, il n'existait pas de règles spécifiques pour la location à long terme de voitures. Les associations sectorielles Renta et Union Professionnelle du Crédit (UPC) ont changé la donne en 2019 en proposant un code de conduite détaillé pour le secteur.

Par conséquent, vous savez maintenant exactement ce qui est inclus dans le tarif mensuel lorsque vous prenez une voiture en leasing. Il s'agit du droit d'utiliser le véhicule, de la taxe de circulation annuelle, de la taxe de mise en circulation, des frais de réparations et d'entretien du véhicule et de l'usure normale des pneus. Les pneus hiver sont souvent en option.

Une assurance responsabilité civile et dommages corporels peut également être incluse dans le contrat. Si vous préférez vous adresser à votre propre courtier d'assurance, c'est généralement possible aussi.

Gare aux petits caractères!

Les contrats peuvent différer sur des détails parfois importants. Par exemple, la franchise en cas de sinistre peut différer selon le contrat. Vous pouvez racheter cette franchise, mais le montant de votre location mensuelle sera alors naturellement plus élevé.

Par ailleurs, dans certains cas, l'assistance dépannage ne s'applique pas à l'étranger. Dans ce cas, vous devrez vous débrouiller et payer les frais vous-même.

Soyez également attentif à ce qui est précisé en matière du nombre maximum de kilomètres que vous pouvez parcourir par an. Chaque contrat stipule un nombre fixe de kilomètres. Si vous le dépassez, vous devrez payer un supplément. C'est logique, car le nombre de kilomètres parcourus réduit la valeur résiduelle de la voiture.

Dans le cas d'un forfait annuel, si le nombre de kilomètres convenu est dépassé, le montant mensuel fixe du leasing est augmenté l'année suivante. Dans certaines formules proposées, ceux qui parcourent moins de kilomètres que prévu sont remboursés.

Certains contrats prévoient également des frais administratifs élevés pour le traitement des amendes et autres infractions. Et lorsque la voiture est rendue à la fin du contrat, des frais parfois élevés sont facturés pour les dommages causés par l'utilisation.

En outre, il se peut que toute la famille ne soit pas autorisée à emprunter la voiture dans tous les cas. Selon le contrat, il arrive que seul le signataire puisse conduire la voiture.

Avantages

Un avantage important du leasing privé est que vous avez une vision assez claire des coûts de votre voiture. L'entretien, les réparations et les dommages sont généralement inclus dans le contrat. Seuls le carburant et les éventuelles amendes de circulation sont à votre charge.

Le leasing privé est en outre un moyen facile de disposer d'une voiture. Vous ne devez pas vous occuper vous-même de l'acquisition de la voiture et vous ne devez pas non plus vous fatiguer pour la vendre sur le marché de l'occasion.

En outre, vous ne devez pas toucher à vos économies pour acheter une voiture. Parfois, vous conduisez même une voiture à un prix plus compétitif. Les sociétés de leasing peuvent négocier des remises sur le volume auprès des constructeurs automobiles et celles-ci sont régulièrement répercutées, du moins en partie, sur le client.

Un autre avantage est que vous ne devez pas contracter d'assurance vous-même, car la société de leasing s'en charge. C'est particulièrement intéressant pour les jeunes conducteurs, qui doivent généralement payer des primes d'assurance élevées s'ils n'ont pas encore fait leurs preuves en matière de conduite sans sinistre.

En outre, avec le leasing privé, vous changez de voiture tous les deux à cinq ans, ce qui vous permet de toujours conduire une voiture économique et écologique.

Résiliation

Le leasing privé est un engagement financier à long terme, qui s'étend sur deux à cinq ans. Pendant cette période, il peut se produire des événements qui rendent l'utilisation de la voiture inutile ou qui rendent la mensualité trop lourde.

Pensez à un licenciement, un déménagement, un divorce ou une maladie de longue durée. En principe, le contrat ne peut être résilié prématurément, à moins de verser une indemnité de résiliation. En fonction de la durée du contrat et de la période de location déjà écoulée, vous devrez payer quelques mensualités à titre de compensation.

Certaines sociétés de leasing autorisent la résiliation dans le mois après une période de douze mois.

Certaines sociétés de leasing autorisent la résiliation dans le mois après une période de douze mois. Cette formule a normalement un prix plus élevé, mais elle peut vous faire économiser des frais si vous devez mettre fin au contrat en raison de circonstances personnelles.