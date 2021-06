Euro 2020: c'est le moment d'acheter une nouvelle télévision

Il reste 6 jours avant le début de la grand-messe du football européen et 7 jours avant le premier match des Diables Rouges dans cette compétition: samedi prochain, à 21h, notre équipe nationale affrontera la Russie sur le coup de 21 heures au Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. Et vous, où serez-vous?

Selon une enquête réalisée par le Centre de Recherches économiques d’ING, environ 65% des Belges regarderont le match à la maison. Surtout que les conditions pour aller le voir à l’extérieur ne sont pas franchement excitantes: d’après une circulaire de la ministre des Affaires intérieures, Annelies Verlinden, il faudra réserver sa place à l’avance pour suivre un match de l’Euro 2020 sur écran géant.

De plus, la capacité en extérieur sera fixée à 400 spectateurs et à 200 en intérieur. Rester debout sera toléré en l'absence de services de restauration. La commande de boissons sera autorisée, mais chacun devra rester assis durant le match et être servi à table. Si des boissons ne sont pas disponibles et que les personnes sont donc debout, elles devront se réunir par groupes de quatre, à distance les uns des autres. Les nuisances sonores ne pourront dépasser 80 décibels. Plus rabat-joie, y a pas !

Cependant, les orientations de la circulaire sont valides jusque fin juin, et des assouplissements seront prévus au 1er juillet si les chiffres épidémiologiques le permettent. Jusqu'à 2.500 personnes pourraient alors se rassembler, ce qui rendrait nettement plus sympathique le visionnage en extérieur.

Gros rush sur les TV

En attendant, si vous comptiez profiter de l’Euro 2020 pour changer de TV, il est plus que temps de vous y mettre. Même si les stocks sont pleins dans les enseignes d’électroménagers (et ailleurs) et que celles-ci proposent des actions Euro 2020 depuis plusieurs jours, c’est aujourd’hui même que débute la ruée sur les télévisions.

"Les gens attendent toujours la dernière minute pour acheter une nouvelle TV", prévient Janick De Saedeleer, la porte-parole de Media Markt, qui précise que dans la semaine qui précède chaque grande compétition sportive (et plus spécialement le football) il y a toujours un rush.

Un engouement confirmé par Cool Blue qui enregistre systématiquement une augmentation d’environ 40% de la demande en TV (ainsi qu’en projecteurs) dans les quelques jours qui précèdent un tel événement sportif par rapport aux autres jours de l’année.

La tendance actuelle est à l'achat de très grands écrans et si possible sous la barre des 1.000 euros.

La vente des écrans de 75 pouces a augmenté de 95% par rapport à l'année passée et, pour les écrans encore plus grands, les ventes ont doublé", indique Janick De Saedeleer. "C'est logique, car les différences de prix entre une 55 pouces et des TV de plus grande taille tendent à s'amenuiser depuis quelques années."

TV 100% remboursée

Vous avez probablement entendu parler de l’offre promotionnelle de Krëfel: si les Diables Rouges marquent au moins 17 buts, ce distributeur vous remboursera votre TV (en bons d’achat). Cette action devait se terminer ce dimanche 6 juin. Cependant, il n’est déjà plus possible d’en profiter, car elle était valable pour les 2.500 premières TV de minimum 55 pouces. Et ce quota a été très rapidement atteint.

Cependant, l’enseigne Media Markt propose elle aussi une action (sous la forme d’un quiz qui aura trait au déroulement de l’Euro 2020) qui pourrait vous permettre d’obtenir le remboursement de votre TV à l’issue de cette compétition.

Les gagnants seront déterminés en fonction du nombre de réponses correctes. En cas d'égalité, c’est la vitesse de réponse aux questions qui sera déterminante. "Nous avons prévu de rembourser un montant de 130.000 euros qui sera réparti entre les différents gagnants", précise Janick De Saedeleer.

Par participant individuel, quel que soit le nombre de participations, un montant maximum de 3.000 euros pourra lui être remboursé.

Prix réduits

À moins que vous ne soyez un super fan de football, les chances de gagner restent donc maigres. Qu’à cela ne tienne, à l’exception du Black Friday, les semaines qui précèdent l’Euro (ou la Coupe du monde de football), sont toujours celles où vous pouvez faire les meilleures affaires, car c’est le moment privilégié par les marques pour transiter des anciens aux nouveaux modèles.

Il est possible d'acheter une TV d'au moins 65 pouces de bonne qualité pour moins de 1.000 euros.

"Cela signifie que nous proposons des modèles showroom à prix réduit", explique un conseiller de l’enseigne Vanden Borre. "Celui qui souhaite ne pas dépasser le seuil symbolique des 1.000 euros, mais qui aimerait quand même s’offrir un grand écran d’au moins 65 pouces et de bonne qualité pourra clairement trouver son bonheur."

Financement

De son côté, Carrefour permet aux détenteurs de sa carte Visa de payer en 12 fois sans frais une sélection de TV (pour des achats réalisés jusqu’au 14 juin).

Si vous ne possédez pas cette carte et que vous voulez l’obtenir pour l’occasion, notez que celle-ci permet de payer comptant ou à crédit grâce à une ouverture de crédit. Or, c’est une forme de crédit à la consommation qu’il vaut mieux éviter. Ce type de carte est également disponible auprès de certaines enseignes d’électroménagers.

Ne cédez pas à leurs sirènes pour vous offrir un grand écran. De manière générale, il faut éviter d’emprunter de l’argent pour un projet non essentiel et qui ne permet pas de réaliser une plus-value.

Dans le cas d’une TV, il vaut mieux reporter cet achat et préférer une épargne pour le financer plus tard. Par exemple, lors du prochain Black Friday (le 26 novembre 2021) ou lors de la prochaine Coupe du monde (novembre 2022).

Comment choisir votre nouvelle TV? 4K, UHD, LED, OLED, pouces,… vous avez intérêt à avoir quelques notions pour vous y retrouver. Dans les grandes lignes, voici ce que vous devez savoir et les choix à privilégier si votre budget le permet. Technologie. Sur le marché, il y a principalement des écrans LED et OLED (QLED chez Samsung). Si possible, prenez d’office un OLED, car l’image sera plus détaillée, plus contrastée et donc de meilleure qualité. "Toutefois, la technologie Nanocell développée par LG pour ses écrans LED permet de se rapprocher de la qualité OLED sans forcément payer un prix trop élevé pour un grand écran", prévient un conseiller Vanden Borre. Taux de rafraîchissement. Ce nombre, exprimé en hertz, indique le nombre d’images affichées par seconde par votre TV. Plus il est élevé, plus l’action à l’image sera rapide et fluide. Si vous appréciez le sport (ou les films d’action), favorisez une TV qui offre au moins du 100 hertz (ce qui coûte généralement bien plus cher qu’une TV 50 hertz). Définition. Optez d’office pour un écran Ultra Haute Définition, c’est-à-dire, estampillée UHD ou 4K. Celui-ci offre une résolution (horizontale x verticale) de 3.840 x 2.160 pixels, ce qui est le double d’un écran Full HD (1.920 x 1.080 pixels). Alors bien sûr, à part quelques vidéos disponibles sur des plateformes de streaming, il existe encore peu de flux en UHD. Mais ils sont en croissance et c’est de toute façon l’avenir de la TV.



En outre, de plus en plus de TV UHD embarquent une technologie de mise à l’échelle: l’Upscaling. Celle-ci permet d’augmenter la définition d’une image pour la mettre au niveau du support de diffusion. Par exemple, si vous regardez un film en Full HD (1.920 x 1.080 pixels) sur une TV UDH équipée de l’Upscaling, celle-ci va augmenter artificiellement le nombre de pixels pour l’adapter à l’écran dont la définition est de 3.840 x 2.160 pixels. Taille. Prenez au moins une 55 pouces, car l’apport de la définition UHD ne se perçoit que sur les plus grandes tailles d’écran. Pour en savoir plus, lisez notre mode d'emploi plus complet: "Choisir une télévision pour les nuls".

Livraison

Si vous ne souhaitez pas vous rendre en magasin, il est encore temps de vous faire livrer un écran à domicile. Actuellement (et jusqu'à la fin de la compétition), Vanden Borre propose de livrer et de raccorder le jour même votre nouvelle télévision, à condition de passer commande avant 15h. Ce service revient à 19,99 euros.

Si vous pouvez attendre jusqu'au lendemain (même le dimanche), alors cette livraison sera gratuite.

Quid ailleurs? Toute commande passée sur la plateforme Krëfel avant 22h est livrée le lendemain gratuitement. Si vous avez besoin d'un service express (avec une livraison dans les deux heures), là aussi, comptez un supplément de 19 euros. Ce distributeur propose même de vous livrer votre TV en soirée moyennant un supplément de 3,99 euros.

Même topo pour MediaMarkt: une commande passée avant 22h est livrée le lendemain. Chez Coolblue, vous pouvez retarder votre décision jusqu'à 23h59.

Au niveau du tarif d'installation, MediaMarkt propose des tarifs fixes et demande 19,95 euros pour un service d'installation de base. "Nous plaçons, nous installons et nous testons l'appareil", explique Janick De Saedeleer.

Moyennant 39 euros, ce distributeur peut également suspendre lui-même votre nouvelle TV. Le prix d'un support mural varie de 20 euros pour un bras classique à 800 euros pour un bras motorisé.

Du côté de Coolblue, ce prix peut varier de plusieurs dizaines d'euros en fonction de la dimension de la télévision (et bien entendu du prix du support mural adapté et recommandé par Coolblue).

Ce distributeur propose même un service d'installation et de configuration de votre barre de son. De fait, avoir un grand écran TV avec une bonne résolution, c’est bien. Avoir un son de qualité et idéalement immersif, c’est encore mieux.

