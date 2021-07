Fin annoncée de la tolérance pour les amendes routières

"L’objectif est d'arriver à gérer toutes les infractions et d'en finir avec les quotas et les marges de tolérance."

L'objectif est d' unifier la politique pénale , de décharger les parquets locaux qui croulent sous les tâches administratives, mais également la police, alors que 80% des amendes routières représentent des perceptions immédiates . Parallèlement le nombre de magistrats et de collaborateurs du siège (cours et tribunaux) pour juger les affaires de roulage sera augmenté.

Gérer toutes les infractions

"L’objectif est d'arriver à gérer toutes les infractions et d'en finir avec les quotas et les marges de tolérance. On a énormément investi dans la digitalisation il y a deux ans. La prochaine étape était d’augmenter le flux d’une manière conséquente en investissant dans la capacité humaine", décrypte Vincent Floré, père du système Crossborder et architecte du projet PNR. "Ce parquet va surtout traiter les perceptions immédiates et les petites infractions. Il s’agit de 80% des dossiers de roulage."