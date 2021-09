Gare aux offres d'investissement des "célébrités" sur les réseaux sociaux

Le nom et l'image de l'acteur de 56 ans avaient été utilisés, sans son accord , pour arnaquer des internautes et leur extorquer des sommes importantes. Plusieurs personnes seraient tombées dans le piège.

La fausse annonce

L'internaute, appâté par la promesse d'un gain sur une courte période ou encore, par la célébrité, ne s'aperçoit que bien plus tard qu'il a été escroqué.

Les techniques

Le plus souvent, les contenus sont présentés sous forme d'une publication sur les réseaux sociaux. L'escroc relaie alors des prétendues déclarations ou interviews de personnalités publiques vantant certains investissements financiers.

2. Au-delà des investissements, certains escrocs n'hésitent pas non plus à véhiculer ce type de message pour vanter les mérites de gélules minceur ou de produits de beauté, que les victimes ne recevront jamais.

3. Pour la bonne cause. La victime peut aussi recevoir, via les réseaux sociaux, un message direct en provenance d'un compte, créé par l'escroc. Celui-ci se fait alors passer pour une personne de notoriété publique et demande à la victime de contribuer à une œuvre de charité. Elle peut aussi se voir proposer des billets pour des concerts privés inexistants.