GO Extreme, l'abonnement "illimité" qui bouscule le marché

Le 22 novembre dernier, l’abonnement mobile le plus abondant d’Orange – Go Unlimited - a opéré un changement de nom et est devenu Go Extreme. Cette modification s’est accompagnée du doublement du nombre de données mobiles sans coût supplémentaire: les clients d’Orange bénéficient désormais d’un quota mensuel de données mobiles équivalent à 60 GB (contre 30 GB jusqu’ici), tant en Belgique qu'au sein de l'Union européenne (UE).

Lire aussi L'IBPT veut encadrer les offres illimitées qui ne le sont pas

Après avoir atteint cette limite, les clients peuvent utiliser gratuitement l’internet mobile (même au sein de l'UE) mais à une vitesse réduite, "qui permet tout de même la plupart des usages", selon Orange.

Vitesse réduite

Cette vitesse réduite correspond à 512 Kbps ou 0,512 Mbps (mégabits par seconde). À titre de comparaison, dans des conditions optimales, la 4G permet de surfer à du 100 Mbps et la 4G+ peut atteindre un débit jusqu’à 300 Mbps.

30€ Prix mensuel Go Extreme permet de surfer à une vitesse normale tant que l'utilisateur ne dépasse pas un volume de 60 GB de données mobiles.

Bref, bien qu’il reste effectivement possible de surfer à cette vitesse, votre expérience ne sera pas du tout optimale selon les usages. Mais pas impossible: la consultation de vos emails reste disponible, vous pouvez aussi continuer à envoyer des messages via des apps de messagerie, etc. Cependant, les photos mettront bien plus de temps à transiter d’un smartphone à un autre par exemple.

Go Extreme revient à 40 euros/mois ou 30 euros/mois pendant toute la durée du contrat si vous vous abonnez avant le 3 janvier 2022.

Concurrence

Avec cette offre boostée, proposée à un prix réduit, Orange a clairement un avantage concurrentiel sur le marché. Moyennant 40 euros/mois (ou 20/mois pendant un trimestre), Base Unlimited offre mensuellement 25 GB de données mobiles à une vitesse normale. Au-delà de ce volume, la vitesse est réduite à 512 Kbps.

Avec cette offre boostée, proposée à un prix réduit, Orange a clairement un avantage concurrentiel sur le marché.

Contrairement à Orange, si la consommation de données mobiles dépasse 22 GB/mois dans le reste de l'UE, un abonné pourra continuer à surfer à une vitesse normale, mais moyennant 0,36 cent/MB.

Chez Mobile Vikings, l'abonnement "illimité" coûte un euro de moins (29 euros/mois) mais dans ce cas, l'abonné dispose d'un volume de surf à une vitesse normale encore plus faible (20 GB). Même topo au sein de l'UE: le volume est limité à 16 GB de surf gratuit, après quoi un supplément de 0,3 cent/MB sera facturé à l'abonné.

De son côté, Proximus propose deux types d'abonnement illimité. Le premier, Mobilus Unlimited 5G, revient à 43 euros/mois (ou à 35 euros/mois pendant un an) et permet de surfer à une vitesse maximale (4G et 5G) en Belgique et au sein de l'UE tant que l'utilisateur ne dépasse pas un volume de 35 GB. Ensuite, la vitesse sera réduite à 512 Kbps.

Dans ce cas-ci aussi, l'offre d’Orange est donc plus intéressante, sauf pour celui qui veut absolument profiter de la 5G (quand elle est disponible).

Lire aussi La 5G va faire grimper nos émissions de CO2