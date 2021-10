Hausse des carburants: à quoi servirait le cliquet inversé?

1/ Quels sont actuellement les prix du carburant en Belgique?

Cependant, ce samedi 30 octobre, le litre de diesel connaîtra une petite baisse et son prix maximum s’affichera désormais à 1,72 euro. Même topo pour le litre d’essence. Le prix maximum du litre de Super 95 sera de 1,73 euro, tandis que celui de la Super 98 sera de 1,81 euro.

2/ Comment réduire le budget carburant?

Adopter une conduite écologique permettrait d'avoir une note de mobilité un peu moins salée et d'économiser jusqu'à 390 euros par an, ponctue Touring. Plus de détails.