Hey! (Orange), le nouveau champion des data à prix cassés

Ce qui est clairement le cas, surtout pour ceux qui n'ont de yeux que pour les données mobiles. Par exemple, son offre à 15 euros/mois comprend 10 GB de données mobiles. Pour le même prix, Mobile Vikings et Youfone ne proposent que 5 GB et Base 3 GB .

Dans le premier cas, il est possible de réduire tout ou partie de la facture mensuelle grâce un programme de fidélité. Dans le deuxième cas, il est possible de reporter au mois suivant les données mobiles non utilisées.