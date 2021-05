Le certificat sanitaire européen en 12 questions

L'horizon se dégage pour les voyages au sein de l'UE cet été malgré la pandémie: les eurodéputés et les États membres sont parvenus à un accord sur le pass sanitaire européen , qui devrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet , en principe pour une durée d’un an maximum.

1/ À quoi correspond ce certificat?

Le "certificat numérique européen Covid", de son vrai nom, est un document gratuit qui sera reconnu et lisible dans toute l'UE. Il doit aider les voyageurs à franchir plus aisément les frontières européennes en période de coronavirus, en vue de la saison estivale.

2/ Qui y a droit?

3/ Quelles informations contient un certificat?

4/ Mes données personnelles sont-elles protégées?

5/ Où obtenir un certificat?

6/ Quels sont les vaccins éligibles?

7/ L’administration d’une dose de vaccin est-elle suffisante?

8/ Le certificat permettra-t-il de circuler sans contrainte?

Le pays de destination doit avertir 48 heures à l'avance les autres Etats membres et la Commission de l'introduction de nouvelles restrictions et de leur durée.

Si tel devait être le cas, le pays de destination doit avertir 48 heures à l'avance les autres Etats membres et la Commission de l'introduction de nouvelles restrictions et de leur durée.

9/ Quid pour les enfants?

10/ Combien de pays sont concernés?

Le système s'appliquera dans 30 pays (les 27 Etats membres de l'Union, plus l' Islande , la Norvège et le Liechtenstein ).

11/ Est-il uniquement destiné aux voyages?

12/ Quid pour les voyageurs de pays tiers?

L'Union européenne est en pourparlers avec un certain nombre de pays tiers, dont la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, mais aussi avec des organisations internationales comme l'OMS et des associations de transport aérien pour une reconnaissance mutuelle et une interopérabilité des systèmes mis en place.