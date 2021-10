Le prix de votre voyage pourrait augmenter à cause du carburant

Le prix du pétrole est à son plus haut niveau depuis des années. D'ailleurs, les prix à la pompe n'ont jamais été aussi élevés que ces derniers jours en Belgique. Et si vous envisagez de partir bientôt en vacances en avion , vous pourriez également avoir une très mauvaise surprise avant votre départ, à moins d'avoir réservé un vol sec .

En effet, si c'est prévu dans ses conditions générales , l'organisateur d'un voyage a le droit d'augmenter le prix du voyage entre la date de réservation du voyage et quelques jours avant votre départ.

Un organisateur de voyage a le droit de modifier son prix en cas de modification du prix du carburant, en fonction des taux de change et des taxes.

Cependant, tout n'est pas permis : en vertu de la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyage à forfait, un voyagiste a le droit de modifier son prix en cas de modification du prix du carburant , en fonction des taux de change et des taxes (comme les taxes d'atterrissage, par exemple).

"Attention, cette possibilité de modification de prix doit être inscrite dans le contrat et est prévue dans les deux sens", avertit Test Achats. "Donc, y compris à la baisse le cas échéant ."

En outre, cette modification de prix n'est possible qu'à condition de vous avoir été signifiée au plus tard 20 jours avant votre départ, moyennant une justification et un calcul de cette majoration de prix.