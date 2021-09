Les bons plans pour faire face à la hausse des prix du carburant

Cake est une app belge qui permet de centraliser tous vos comptes bancaires, ainsi que toutes vos transactions, et qui promet de vous faire gagner de l’argent. Pour y parvenir, l’app propose différents services. Le premier est une sorte de coach destiné à améliorer votre bien-être financier. L’app tente en effet de vous aider à mieux gérer vos dépenses quotidiennes et les flux de liquidités en vous donnant la bonne information au bon moment, c’est-à-dire un aperçu clair et simple de vos revenus, de vos dépenses et de votre épargne.