Les chèques conso bientôt autorisés dans tous les magasins

À partir du 1er août, l’acceptation des chèques consommation sera élargie à tous les magasins établis en Belgique. "Les supermarchés, les magasins de vêtements, le boulanger, les magasins de chaussures, les parcs d’attractions,… ils entreront bientôt tous en ligne de compte", précise Laurens Teerlinck, le porte-parole du ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS). "Seuls les magasins en ligne ne peuvent pas accepter les chèques." La décision en ce sens a été prise mardi en conseil des ministres.

Les commerçants ne sont cependant pas tenus d’accepter les chèques. Et certains les refuseront sans doute puisqu’ils devront reverser environ 3,5% de la valeur du chèque aux sociétés émettrices des chèques, Monizze, Sodexo et Edenred. On peut toutefois estimer que de nombreux commerçants supplémentaires rejoindront le système et que les consommateurs pourront donc les utiliser plus largement qu’ils ne peuvent aujourd’hui.

Soutenir les commerces belges

En prenant cette décision, le gouvernement entend répondre à la critique selon laquelle les chèques ont manqué leur cible jusqu’à présent. L’exécutif avait instauré ce système en vue de soutenir principalement les commerces belges lourdement touchés par la crise du coronavirus. Mais il s’est avéré que de nombreux petits commerçants ne pouvaient pas accepter les chèques alors que certaines multinationales, comme McDonald’s, pouvaient en faire usage.

Actuellement, les chèques ne sont autorisés que dans un petit nombre de commerces: les commerçants indépendants à condition qu’ils n’enregistrent pas plus de 700.000 euros de chiffre d’affaires par an, qu’ils n’emploient pas plus de 10 personnes et que le total de leur bilan n’excède pas 350.000 euros.

L’autre groupe comprend les établissements Horeca, les institutions sportives et les vendeurs de produits culturels. Ces commerces ne sont soumis à aucune restriction.

La validité des chèques est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2022.

Ces mesures excluaient donc de nombreux petits commerçants alors que, dans le même temps, plusieurs chaînes prenaient les règles du système à la légère. Ainsi, la chaîne française Fnac acceptait les chèques consommation pour l’achat de smartphones, de cartouches d’encre pour imprimante, etc. alors qu’elle n’était autorisée à le faire que pour les produits culturels tels que les livres et les CD. The Fashion Store – propriété de la chaîne de distribution Colruyt – acceptait les chèques également à tort dans ses douze magasins.

Réaction aux critiques

La décision s’applique aux chèques consommation que certains travailleurs recevront bientôt. En vertu de l’accord salarial conclu récemment entre les syndicats et les employeurs, les entreprises pourront en effet octroyer bientôt à leurs travailleurs une prime corona de maximum 500 euros sous la forme de chèques conso.

Mais la décision vise également les chèques d’une valeur de maximum 300 euros qui ont été distribués il y a à peu près un an, principalement au personnel des soins de santé, mais également à d’autres travailleurs. "Leur durée de validité est prolongée automatiquement jusqu’à la fin de 2022", précise Laurens Teerlinck. "En prenant cette décision, le gouvernement répond aux critiques. Les chèques seront acceptés dans davantage de commerces et nous éviterons aussi que des chèques viennent à expiration."