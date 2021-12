Les (fausses) bonnes idées pour des fêtes Covid Safe

Il y a tout juste un an, le gouvernement autorisait les Belges à fêter Noël en présence d'un seul contact à l'intérieur de leur domicile. Pour ceux qui étaient prêts à faire la fête à l'extérieur (et l'impasse sur un accès aux toilettes), il était possible de réunir jusqu'à 4 personnes (d'un foyer différent), à condition de respecter une distance d’au moins 1,5 mètre.

Malgré la quatrième vague en cours et la présence du variant Omicron, le gouvernement n'impose rien aux Belges cette année pour les fêtes. Vous pouvez donc accueillir des personnes chez vous. Néanmoins, quelques recommandations ont été émises: "Privilégiez les rencontres en petit comité, ainsi que celles à l'extérieur, et faites un autotest avant d'inviter des gens."

Autotest

Ces autotests sont disponibles en pharmacie, généralement au prix de 8 euros/unité. Vous pouvez en trouver à des prix inférieurs chez certains acteurs de la grande distribution.

3,50€ Prix d'un autotest En pharmacie, les autotests coûtent 8 euros et seulement 3,50 euros dans la grande distribution.

C'est le cas depuis cette semaine dans les 130 supermarchés Delhaize (et bientôt sur Delhaize.be) au prix de 3,50 euros. Vous en trouverez au même prix chez Colruyt qui va sous peu élargir la distribution de ces tests via Collect&Go (son service de courses en ligne), ainsi que via les magasins Okay.

"Nos clients peuvent aussi s'en procurer via le webshop de Newpharma et retirer leur commande dans l'un des 400 points d'enlèvement Collishop (dans les magasins Colruyt et Okay)", ajoute Nathalie Roisin, sa porte-parole.

La semaine prochaine, il sera aussi possible de s'en procurer dans les supermarchés Cora (3,79 euros).

Si vous envisagez d'en avoir avant les fêtes, ne vous y prenez pas à la dernière minute. "La demande est actuellement exponentielle par rapport à celle enregistrée au mois de novembre", témoigne Joël de Munck, le responsable des achats pour Medi-Market. "Même si nous pouvons déjà contenter un bon nombre de clients, nous n'arrivons pas à nous approvisionner en suffisance pour satisfaire toute la demande."

Comme pour les autres tests Covid-19, "l'autotest n'est pas recommandé dans les 90 jours suivant un test Covid-19 positif", rappelle Sciensano. "Il n'est pas non plus utile pour les personnes entièrement vaccinées, sauf après un contact où l’on craint que la personne ait été infectée."

Capteur CO2

D'après un coup de sonde effectué auprès des enseignes d'électroménagers, il n'y a pas que les entreprises ou les écoles qui commandent des capteurs CO2. C'est aussi le cas des particuliers, "qui en demandent de plus en plus", selon Vanden Borre.

Cette enseigne signale au passage que, bien que le stock soit tendu, il reste des capteurs pour les particuliers. Même son de cloche chez Krëfel.

70€ Prix d'un capteur CO2 Selon les modèles et les fonctionnalités, la facture peut grimper jusqu'à 270 euros.

Pour rappel, un capteur fournit une information sur l'évolution de la concentration du taux de dioxyde de carbone (CO2) dans l'air et par conséquent sur la nécessité de procéder à la ventilation d'une pièce pour diminuer le risque de contamination par aérosol du virus. "Idéalement, le taux de CO2 dans l’air ne doit pas dépasser 900 ppm et en aucun cas 1.200 ppm", indique le SPF Santé Publique.

Si ça vous rassure de disposer d'un tel capteur, prévoyez un budget entre 70 et 270 euros selon les modèles.

Lampe UV-C

Vous êtes à la recherche de moyens supplémentaires pour limiter la propagation du virus? Alors vous pourriez être tenté par une lampe de désinfection, par exemple, la Philips UV-C (99 euros). Grâce à son rayonnement UV-C, elle est capable de détruire en un court laps de temps les virus et les bactéries.

Vue en plein écran La lampe à l’éclairage UV-C désinfectante (99 euros) est destinée à désinfecter les surfaces dans les petits espaces tels que votre salon ou votre chambre, selon Philips. ©Philips

Cependant, ce rayonnement est dangereux pour toute forme de vie. L'utilisation des lampes UV-C est déconseillée en présence humaine, animale ou végétale. Il existe bien sûr des systèmes de sécurité - la lampe Philips UV-C est ainsi équipée d'un détecteur de présence - mais si celui-ci venait à dysfonctionner, il y a un risque d'exposition aux rayons UV-C.

Par ailleurs, dans un avis rendu par le Conseil supérieur de la Santé, ce type d'installation n'est pas du tout recommandé pour la désinfection en dehors du secteur hospitalier. "Les lampes UV-C pourraient faire survenir un faux sentiment de sécurité et conduire à une réduction de l'attention à des règles efficaces, simples, peu coûteuses et peu énergivores."

Purificateur d'air

Si cette solution vous intéresse, mais que vous craignez les effets néfastes des UV-C, sachez qu'il existe des purificateurs d'air qui intègrent une telle technologie. C'est le cas, par exemple, des machines Airvia (à partir de 499 euros).

Vue en plein écran L'Airvia Aero 100 revient à 799 euros. Un appareil à 499 euros sera disponible en février 2022. ©Airvia

"Située au centre de l’appareil et totalement inoffensive, la lampe UV-C stérilise l’air et tue virus, bactéries, moisissures et spores", selon ce fabricant.

Il existe aussi des lampes dotées d'une double fonction: l'éclairage et la désinfection. En pratique, elles intègrent une turbine d'aspiration de l'air dans un tunnel armé d'un rayonnement UV-C. Il s'agit des lampes Lod'Air (à partir de 977 euros).

Fonctionnement des Lod'Air