Les hausses de prix qui vont frapper votre budget en 2022

Chaque passage à l’an neuf s’accompagne irrémédiablement de hausses de prix dans certains secteurs ou pour certains types de produits. C’est presque devenu une tradition - par exemple - pour les timbres, Proximus ou certains tarifs bancaires (voir point 1).

Cependant, 2022 ne ressemblera pas aux années précédentes, car des augmentations importantes sont également annoncées dans de nombreux autres secteurs ou pour des biens et services en particulier.

Certaines de ces augmentations sont déjà connues ou plus ou moins chiffrables (question 2), pour d’autres, c'est la grande inconnue (points 3 et 4).

1/ Les hausses traditionnelles

Cigarettes: Le paquet de 20 cigarettes passera de 7,50 à 7,75 euros, tandis que celui de 50 grammes de tabac passera de 11,20 à environ 20 euros.

Banques: En 2022, il y aura quelques augmentations de cotisations mensuelles (de 0,25 à 0,50 euro/mois) notamment chez BNP Paribas Fortis, Crelan ou encore Fintro.

De son côté, Axa Banque entreprendra quelques changements au niveau des extraits de compte, tandis que le DB Account de la Deutsche Bank passera d’une facturation trimestrielle (12 euros) à une facturation mensuelle (5,30 euros) et par conséquent plus élevée.

Timbre: Le Non Prior, acheté à la pièce, passera de 1,10 euro à 1,19 euro. Le Prior passera de 1,60 euro à 1,89 euro.

Assurances hospi et dentaires: En fonction des assureurs, la hausse des primes de ces assurances oscillera entre 1,23 et 2,26%.

Eau: Afin de rattraper les indexations non obtenues dans le passé, Vivaqua va procéder à une indexation de 15% à Bruxelles.

Lire aussi La facture d'eau des Bruxellois augmentera bien en 2022

SNCB: En février, le prix des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires augmentera de 2,14%. Tous les autres produits, hors abonnement, augmenteront de 1,14% en moyenne.

Proximus: Le prix de certains services ou packs augmentera de 1 ou de 1,50 euro/mois. Pour la location d’un deuxième décodeur, il faudra dépenser 2 euros/mois de plus. Il y aura aussi quelques augmentations pour la téléphonie (notamment +50 cents/mois pour une ligne fixe).

2/ Les autres (fortes) hausses

Orange: Cet opérateur n’a jamais augmenté le prix de ses services de télévision et d’Internet depuis leur lancement en 2016. Mais, l'an prochain, ses clients devront payer +2 euros/mois pour Internet et +1 euro/mois pour la télévision, ce qui peut faire une augmentation de +3euros/mois pour certains clients (soit 36 euros sur une base annuelle).

Panneaux photovoltaïques: Alors que le prix de cette technologie diminue depuis des années, cette fois-ci, ce sera le contraire avec une hausse du prix du panneau qui oscillera entre 4 et 6%. Cependant, cette augmentation ne sera pas du tout de nature à entraver la rentabilité d’un tel investissement.

Jouets: Plusieurs distributeurs ont déjà annoncé mi-octobre qu’il y aurait une hausse de leurs prix à partir de janvier 2022. C’est le cas notamment de Carrefour (3 à 5%), Fox et Cie et Broze. Ce dernier craint notamment une augmentation des prix pour les jouets d'extérieur.

À ce propos, Carrefour va dans le même sens. "Nous serons bien au-dessus des 5% d'augmentation pour les jouets d'extérieur de volume important, comme les trampolines, les piscines, les vélos, etc., qui sont fortement impactés par les coûts du transport et des matières premières (voir point 4).

Assurances incendie : En soi, il s’agit d’une hausse 'traditionnelle' car les assureurs ont recours chaque année à l’indice Abex pour indexer annuellement leur contrat d’assurance incendie.

Outre l'indexation liée à l'Abex, certains assureurs appliqueront une hausse supplémentaire afin de faire face à la hausse des charges des sinistres consécutifs aux risques climatiques et à la hausse des tarifs appliqués par les réassureurs.

Cependant, en 2022, les primes seront indexées de 5,6%, soit la plus forte hausse depuis 2007.

Outre cette indexation, certains assureurs appliqueront une hausse supplémentaire afin de faire face à la hausse des charges des sinistres consécutifs aux risques climatiques (dont la fréquence et la gravité augmentent partout dans le monde) et à la hausse des tarifs appliqués par les réassureurs. C’est le cas d’AG Insurance (+7,1% en moyenne).

Indexation de loyers: L’indice santé, qui sert au calcul de l’indexation des loyers, est poussé à la hausse par le retour de l’inflation depuis plusieurs mois. L'application de cette indexation par les bailleurs peut se faire ressentir parfois fortement sur le montant du loyer.

Ainsi, si un contrat de bail a été signé en novembre 2020 et est entré en vigueur le mois suivant, soit en décembre 2020, avec un loyer s’élevant à 1.500 euros, il peut être indexé en décembre 2021 sur la base de l’indice santé actuel qui s’établit à 115,20, contre 109,91 en novembre 2020. Dès lors, le montant du loyer grimperait de plus de 70 euros/mois, ce qui représente une hausse de 860 euros par an.

Or l’inflation devrait encore perdurer un moment (points 3 et 4), ce qui fait que les loyers qui seront indexés ces prochains mois devraient subir plus ou moins le même sort.

3/ Les hausses non chiffrables

Énergie: Ces derniers mois, l’énergie a constitué la principale source d’inflation dans la zone euro et par conséquent en Belgique (où elle a atteint un niveau de 5,7% en décembre). Il n’est pas possible de prédire avec exactitude dans quelle mesure ces prix vont évoluer au cours des prochains mois.

Lire aussi 8 nouveautés concernant votre facture d’énergie

Cependant, selon plusieurs experts, les prix actuels de l’énergie devraient se stabiliser au cours du premier trimestre de 2022, voire encore un peu augmenter en cas de vague de froid (à moins que le dossier ukrainien ne finisse par se détendre). "L’énorme hausse des coûts énergétiques disparaîtra progressivement des calculs de l’inflation au cours de l’année prochaine", prédisent même les économistes de la banque Belfius. Les prévisions de la Banque nationale de Belgique vont dans le même sens.

Alimentation: "Mais un nouveau trouble-fête risque d’augmenter le coût de la vie: la hausse des prix alimentaires", ajoutent les experts de Belfius. "En 2022, les entreprises actives dans l’industrie alimentaire ont l’intention de répercuter l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie sur les prix au détail."

"L’industrie alimentaire a l’intention de répercuter l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie sur les prix au détail." Belfius Banque

De fait, depuis la mi-octobre, elles ont indiqué qu’elles comptaient relever les prix facturés aux supermarchés de 5 à 25%. Cependant, cela ne signifie pas que votre ticket de caisse va augmenter dans les mêmes proportions.

Tout d’abord, il est difficile de dégager une tendance globale, tellement il y a de produits différents dans ce secteur.

Ensuite, les négociations entre l’industrie alimentaire et la grande distribution sont toujours en cours. "Nous discutons notamment de ce qu’il se passera lorsque cette conjoncture exceptionnelle de hausse de coûts prendra fin", explique Nathalie Roisin, la porte-parole de Colruyt. "Qu’adviendra-t-il des prix lorsque les coûts de l’énergie et des matières premières diminueront à nouveau? Dans l’intérêt du client, nous voulons conclure des accords clairs à ce sujet."

De plus, les acteurs de la grande distribution pourront toujours décider de réduire les marges sur certains produits pour ne pas faire subir une hausse trop importante au consommateur. Parfois, elle sera même obligée de le faire pour que sa clientèle ne file pas chez le concurrent.

"Notez qu’il pourrait aussi y avoir des baisses de prix pour certains produits", note Wim Van Edom, conseiller économique auprès de Comeos, la fédération belge du commerce et des services, pour qui les prix des produits alimentaires vont fluctuer dans les deux sens en 2022.

"D’ailleurs, nous avons connu une déflation au niveau des produits alimentaires dans le courant de l’année 2021, alors que les prix avaient connu des niveaux élevés durant les mois d’avril, mai et juin en 2020."

4/ Les hausses potentielles

Dans quelle mesure les prix des autres produits et des services vendus en Belgique vont-ils augmenter en 2022 suite à l'inflation? "C’est la grande inconnue", répond Philippe Ledent, économiste chez ING.

Selon cet expert, il y a trois sources primaires à l’inflation: l’énorme hausse des prix de l’énergie (qui a provoqué l’actuelle vague d’inflation), celle des prix des matières premières (qui ont des niveaux plus élevés qu’avant la crise pandémique) et celles des coûts du transport maritime (qui est cinq fois plus cher qu’avant la crise).

15% Actuellement, l’indice des prix à la production est en hausse de 15% à l’échelle européenne.

Or, c’est seulement en 2022 que ces deux dernières sources d’inflation vont provoquer une deuxième vague d’inflation, car les entreprises vont devoir répercuter d’une manière ou d’une autre toutes ces hausses de prix qu’elles subissent sur les consommateurs. "Actuellement, l’indice des prix à la production est en hausse de 15% à l’échelle européenne."

Cependant, comme c’est le cas dans l’industrie alimentaire, ce n’est pas parce qu’un fabricant subit une hausse de ses coûts de production de l’ordre de 15% qu’il va nécessairement répercuter l’intégralité de cette hausse sur le consommateur. Certains vont probablement rogner sur leur marge, notamment pour rester compétitif, alors que d'autres ne seront pas nécessairement obligés de le faire.

Par ailleurs, en ce qui concerne la Belgique, les prix de certains produits et services pourraient également augmenter en 2022 suite à l'indexation automatique des salaires. Ces coûts salariaux augmenteraient de pas moins de 4,5% en 2022. "Des chiffres rarement vus, jamais vus en fait", selon Geert Langenus, économiste à la BNB.