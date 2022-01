Les jours des contrats d'énergie fixes semblent comptés

La flambée des prix de l’énergie met les fournisseurs d’énergie dans une position délicate. La plupart des petits acteurs ont déjà craqué sous la pression des tarifs sociaux et des contrats fixes qui sont devenus intenables.

Dernier épisode en date, révélé par l’Echo, Eneco, troisième fournisseur d'énergie en Flandre et quatrième en Wallonie, a décidé d’arrêter de proposer des contrats fixes à ses clients depuis le 1er janvier. "Nous avons pris cette décision parce que les conditions de marché sont trop mauvaises pour nous et les consommateurs", a commenté Mark Van Hamme, le porte-parole d'Eneco Belgium.

Les contrats fixes en cours chez Eneco ne seront pas résiliés. Une fois arrivés à échéance, ils ne pourront plus être renouvelés.

Cette annonce intervient après les récents déboires divers rencontrés par d'autres (petits) fournisseurs du pays.

Fin décembre, Watz a déposé auprès de la justice une demande de protection temporaire en raison des circonstances du marché, invoquant les sommes "gigantesques" à avancer en raison de la hausse des prix de l’énergie et du nombre de ménages ayant droit au tarif social. Les petits fournisseurs Energy2Business et Vlaamse Energieleverancier, eux, ont carrément fait faillite.

La crise énergétique frappe dur sur ce secteur hyper-compétitif et les plus gros acteurs commencent aussi à évaluer les différentes options. Ça sent le roussi pour 65% de ménages titulaires d’un contrat fixe.

Le contrat fixe devenu intenable…

Comme l’explique Stéphane Bocqué, porte-parole de la Febeg, la fédération du secteur, "les contrats à tarif fixe prodiguent un confort budgétaire et une certaine prévisibilité aux clients. Mais si on y ajoute la possibilité de résilier à tout moment, et sans indemnité, ce qui est typique au marché belge, le contrat se déséquilibre. Les contrats fixes sont ainsi devenus une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des fournisseurs qui doivent assurer la fourniture d'énergie à un même prix sur toute la durée du contrat, sans avoir la possibilité d'y mettre fin".

… dans ses modalités actuelles

L’offre fixe, telle qu’elle est proposée actuellement, semble donc bien avoir atteint ses limites.

Le contrat fixe ne sera plus envisageable sans une modification de la législation au profit des fournisseurs.. Febeg

La Febeg n’imagine ainsi pas d’avenir pour le contrat fixe sans une modification de la législation au profit des fournisseurs.

Concrètement: l’instauration d’une indemnité de rupture proportionnée, pour le client qui romprait un contrat fixe. En attendant, voici l’état de la situation…

Quid si vous avez un contrat fixe chez Eneco?

Les contrats fixes en cours ne seront pas résiliés. Le client ne pourra par contre plus renouveler son contrat une fois qu’il sera arrivé à l’échéance. Eneco ne ferme toutefois pas la porte à un retour de la formule fixe en cas d'accalmie sur les marchés.

Les contrats Octa+ Bruxelles repris par Engie

Le 1er octobre 2021, Octa+ (de même que Mega) a annoncé mettre fin provisoirement à la commercialisation de contrat à prix fixe.

65% des ménages 65% des ménages belges ont un contrat d'énergie fixe.

Et puis subitement le 29 décembre dernier, ce fournisseur a annoncé sa décision de ne plus fournir ses 17.000 clients bruxellois en gaz-électricité à compter du 1er janvier, invoquant l’explosion des prix de l’énergie et la réglementation.

Les contrats ont été automatiquement basculés chez Engie qui leur appliquera ses propres tarifs, à savoir Easy Indexed (un contrat à tarif variable).

Les clients recevront un décompte final pour leur consommation entre le dernier relevé périodique et le 31 décembre 2021. Le cas échéant, ils seront remboursés dans les sept jours par Octa+.

→ Vous êtes désormais un ex-client Octa+ bruxellois? Notez que vous n'avez aucune obligation de basculer chez Engie. Voici notre FAQ: Que faire que votre fournisseur d'énergie met fin à votre contrat.

Engie renonce au fixe... puis revient sur sa décision

Chez Engie, il n'était d’ailleurs plus possible, depuis le 1er janvier, d’opter pour l'option fixe. Mais le premier fournisseur du pays a rapidement reconsidéré la situation puisqu'il est déjà revenu sur sa décision, laissant entrevoir une période de tâtonnements pour les mois à venir.