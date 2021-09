Les offres qui permettent de regarder la télévision sans décodeur

Vous disposez déjà d’une connexion internet fixe illimitée chez Orange (40 euros/mois)? Dans ce cas, vous pouvez désormais souscrire une option TV à 8,50 euros/mois (Orange TV Lite). Pour ce prix, vous aurez accès aux principales chaînes francophones disponibles en Belgique: celles de la RTBF, celles de RTL Belgium, AB3, TF1, TMC, TV5, ainsi que France 2, France 3 et France 4.

Vue en plein écran Le Chromecast de Google permet de transférer aisément le contenu multimédia diffusé depuis votre smartphone vers une télévision. ©doc

Mais attention, Orange ne vous fournira pas de décodeur. Pour les visionner, il faudra télécharger l’app Orange TV Plus (accessible pour iOS et Android) ou surfer via l’adresse orangetvplus.be.

Ensuite, si besoin, il existe différentes solutions pour diffuser toutes ces chaînes sur une télévision. Orange recommande notamment le Chromecast de Google (35 euros), un appareil multimédia très compact qui permet de transmettre sur le grand écran de votre salon toutes sortes de contenus multimédia (dont les différentes plateformes de streaming). Si tel est le cas, c’est votre smartphone ou votre tablette qui servira de télécommande.

Vous pouvez aussi brancher un câble HDMI entre votre télévision et votre ordinateur. Cette solution est néanmoins moins confortable pour ceux qui adorent s’adonner au zapping.

Bref, moyennant 48,50 euros/mois, vous pouvez bénéficier d’un pack qui inclut une connexion à internet et un accès de base à la télévision linéaire.

Mais à qui s’adresse vraiment une telle offre? À ceux qui veulent limiter les frais, qui ne veulent plus s’encombrer d’un décodeur ou qui veulent avoir la liberté de changer plus souvent d’opérateur mobile.

En effet, il existait déjà chez Orange un pack combinant l’internet et à la télévision (avec décodeur): Love Trio. Mais, comme son nom l’indique, celui-ci n’est accessible qu’aux clients qui ont ou qui prennent un abonnement mobile en sus chez cet opérateur.

Moins cher

Y a-t-il moyen de trouver moins cher ailleurs? Oui! Tout d’abord, il y a Zuny, l’offre 100% digitale de VOO. Moyennant 39 euros/mois (ou 29 euros/mois pendant 6 mois), l’abonné dispose, comme chez Orange, d’une connexion internet illimitée.

Cependant, celle-ci peut atteindre une vitesse de 200 Mbps, alors que celle d’Orange est limitée à 100 Mbps. Ce paramètre peut avoir peu ou beaucoup d'importance en fonction de la composition de votre ménage ou de votre colocation.

De plus, l'abonnement internet de Zuny inclut d’office un accès illimité à des séries des catalogues "Séries by Be tv" et Blackpills.

Ensuite, pour seulement 7 euros par mois, l’abonné Zuny peut lui aussi disposer d’une offre TV de base accessible depuis l’app Zuny (qui comprend les chaînes de la RTBF, les chaînes de RTL Belgium, AB3, ABxplore, TF1, TMC, C8, France 2, ainsi que quelques autres chaînes comme SyFy, Warner Bros TV ou encore Comedy Central). Soit un total de 46 euros/mois (ou de 36 euros/mois pendant un semestre), ce qui est d'office moins cher que l'offre d'Orange pour plus d'avantages.

D'ailleurs, il n'y a aucuns frais fixes à payer chez Zuny, alors qu'Orange réclame 59 euros pour la mise en service de sa connexion Internet.

34,90€ Vous pouvez disposer d'une connexion internet illimitée et d'un accès de base à la TV linéaire pour 34,90€/mois.

Cela dit, si vous n’avez pas nécessairement besoin d’avoir une connexion ultra rapide en téléchargement, vous pouvez davantage réduire cette facture mensuelle en combinant un abonnement internet illimité à 24,95 euros/mois chez Edpnet (20 Mbps) avec un abonnement à l’App TV Light de Télésat (qui comprend juste les chaînes de la RTBF, les chaînes de RTL Belgium, TF1, France 2, C8 et Canal Z) à 9,95 euros/mois, soit un montant total de 34,90 euros mois.

Si cette offre est trop restreinte, il y a aussi Tadaam, un opérateur qui fournit un abonnement à internet (30 Mbps) et à la télévision sur la base de la technologie mobile (4G) pour 40 euros/mois, ce qui reste moins cher qu'Orange.

Son app TV comprend entre autres les chaînes de la RTBF, de RTL Belgium, de France Television, AB3, ABxplore, TF1, TMC ou encore TV Breizh. Celle-ci est en principe accessible sur la plupart des télévisions connectées, ce qui permet d'utiliser la télécommande associée pour zapper.

De plus, son offre comprend la livraison d'une box TV Android (avec télécommande) qui inclut l'app TV et qu'il suffit de brancher si besoin sur n'importe quelle TV. Pas besoin de Chromecast donc.

Concurrence

De son côté, Proximus propose également une offre qui combine une connexion internet fixe illimitée (100 Mbps) et une offre TV de base sans décodeur. Sauf que celle-ci est d'office assortie d'un abonnement mobile. Il s'agit d'Epic Combo Light Expérience, à 65 euros/mois, qui inclut dans son app Pickx les chaînes de la RTBF, celles de RTL Belgium, AB3, ABexplore, TF1 et TV5 Monde. Notez qu'il n'y a aucune chaîne de France Télévision.