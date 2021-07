Limitez le coût de votre abonnement mobile en dehors de l’UE

Si vous comptez quitter les frontières de l’Union européenne (UE) cet été, renseignez-vous au préalable à propos des tarifs internationaux appliqués par votre opérateur sur place. Surtout qu’ il y a parfois de bonnes surprises . Par exemple, certains territoires des DOM-TOM bénéficient, comme la France, du roaming gratuit. C’est le cas de la Guyane française, de la Réunion et des Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).

En revanche, ce n’est pas le cas de la Polynésie française, qui est tout sauf une bonne surprise pour l’utilisation de votre mobile à l’étranger . Dans le cas d’un abonnement Orange, par exemple, vous payerez 4,20 euros/min pour un appel émis et 1,75 euro/min pour un appel reçu . Comptez 70 cents/SMS et 14 euros/MB.

Heureusement, les opérateurs mobiles ont des garde-fous . Chez Orange justement, un client peut fixer un montant maximal pour les frais hors forfait via le menu Travel Data Control de l’application MyOrange. "Là, il peut indiquer un montant entre zéro et 500 euros ", explique Annelore Marynissen, sa porte-parole. "L’abonné est ainsi assuré qu’il n’aura pas de mauvaises surprises à son retour de vacances."

Zéro roaming

" Aucune réactivation n’est possible , même à la demande d'un abonné", prévient Timothy Scheppers, son porte-parole. "Nous leur recommandons systématiquement d’utiliser le wifi autant que possible ou, si nécessaire, d’activer une carte SIM locale."

Cependant, il n’est pas toujours aisé de trouver ce type de carte et vous avez peut-être intérêt à rester joignable sur votre numéro de téléphone . Si tel est le cas (et que vous ne possédez pas un modèle de smartphone qui permet d’embarquer deux cartes SIM ou une eSIM), sachez que des opérateurs proposent des options pour disposer de quelques données mobiles à un tarif préférentiel.

Options à activer

Chez Base , par exemple, il existe une option Data Roaming de 1GB à 15 euros pour des voyages en Suisse, à Monaco ou à Jersey. Pour des voyages plus lointains (Australie, Canada, Israël, Japon, Maroc, Turquie, États-Unis, etc.), cet opérateur propose aussi une option de Data Roaming qui permet de bénéficier d’un montant moins élevé que le tarif standard appliqué sur place.

Même topo chez Orange. En fonction de votre destination et de vos besoins, il est possible d’activer un pass. Par exemple, si vous voyagez en Suisse, au Canada, aux États-Unis, etc., il y a le Best destinations Plus Pass à 20 euros qui comprend 1.000 minutes, 1.000 SMS et 1 GB.