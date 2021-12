Malgré la hausse de ses tarifs, Orange reste-t-il un challenger?

Le 17 janvier 2022, Orange augmentera les prix de ses services internet et TV fixes, tant pour ses nouveaux clients que pour les anciens. Pour justifier cette hausse de prix, l'entreprise a évoqué en particulier les tarifs de gros pour l'accès aux infrastructures câblées, qu'elle doit louer à Telenet et VOO. La réglementation en la matière (entrée en vigueur en juillet 2020) entraîne inévitablement une hausse des prix de détail, avait d'ailleurs prévenu Orange à l'époque.

Attention, l’annonce de cette hausse de prix est intervenue avant qu’Orange indique entrer en négociation exclusive avec Nethys pour l’acquisition de 75% du capital (moins une action) de VOO. "Ce genre de processus est assez long, car plusieurs étapes juridiques, aux délais incompressibles, sont incontournables", précise Patrick Blocry, le porte-parole d’Orange.

Lire aussi Les cinq questions que pose le rachat de VOO par Orange

Bref, à ce stade, il n’est pas possible de savoir quel sera l’impact de cette opération sur la clientèle des deux opérateurs.

Ce qui est certain, c’est qu’Orange ne fera pas marche arrière, vu que l’opérateur avait déjà avancé d’autres arguments pour justifier l’augmentation d’une partie de ses tarifs. Il y a notamment l’augmentation du prix des modems et des décodeurs, due à la pénurie mondiale de puces informatiques, ainsi que l'inflation des coûts salariaux et énergétiques.

Internet: +2 euros/mois

En détail, les offres internet fixe – qui offrent toutes un volume de téléchargement illimité – augmenteront de 2 euros/mois. Par exemple, Home Internet (qui permet de surfer à une vitesse jusqu’à 100 Mbps) passera de 40 à 42 euros/mois et Home Internet Boost (jusqu’à 400 Mbps) de 55 à 57 euros/mois.

À ce propos, Orange appliquera une augmentation de 50% de la vitesse de ses services internet fixes standard: de 100 à 150Mbps pour les téléchargements (download), de 10 à 15Mbps pour les téléversements (upload) sur la zone de couverture de Telenet, et de 5 à 7,5Mbps pour ceux sur la zone de couverture de VOO.

Cette amélioration pourrait pousser une partie de la clientèle Home Internet Boost à se contenter de l’offre Internet Home (qui coûte 15 euros de moins par mois). Cela dit, il y a moyen de trouver moins cher ailleurs.

Par exemple, une connexion internet illimitée, avec une vitesse jusqu’à 200 Mbps, revient à 39 euros/mois (ou 29 euros pendant six mois) chez Zuny. Ce prix comprend en sus l’accès à deux catalogues de séries (disponibles en streaming via une app) et il n’y a aucuns frais d’installation ou d’activation.

Et si une vitesse jusqu’à 100 Mbps est suffisante, il y a aussi l’offre VDSL XL d’Edpnet à 35 euros/mois. Mais dans ce cas, comptez 50 euros de frais d’activation et notez que vous devez acquérir un modem. Celui de votre choix ou celui proposé par cet opérateur (à 99 euros).

TV: +1 euro/mois

Cette hausse de 2 euros/mois pour les connexions internet concerne également celles qui font partie d'un pack duo (Internet+mobile) ou trio (Internet+mobile+TV). Dans ce dernier cas, la clientèle d'Orange se verra d'ailleurs imputer une hausse de 3 euros/mois au total, car le prix de son service Orange TV passera de 15 à 16 euros/mois en janvier 2022.

Orange TV Lite, son option TV (à 8,50 euros/mois) n'est pas concernée par cette augmentation. Elle permet de visionner les principales chaînes francophones disponibles en Belgique via l'app Orange TV plus (accessible pour iOS et Android) ou via l'adresse orangetvplus.be

Pour ceux qui sont prêts à changer leurs habitudes, cette solution coûte évidemment moins cher (quasi 50% de moins). Et si vous appréciez regarder vos chaînes favorites sur un grand écran, il existe différentes solutions. Orange recommande notamment le Chromecast de Google (35 euros), un appareil multimédia très compact (qui transformera votre smartphone ou votre tablette en télécommande).

Mais à nouveau, en cherchant bien, il y a moyen de trouver des offres moins chères. Pour ceux qui sont prêts à se passer d'un décodeur pour regarder la TV, Zuny propose aussi une sélection de chaînes via une app (moyennant 7 euros/mois).

Lire aussi Les offres qui permettent de regarder la télévision sans décodeur

N'hésitez pas non plus à jeter un œil du côté de Tadaam (surtout si vous n'avez pas besoin d'une connexion jusqu'à 150 Mbps). Cet opérateur fournit un abonnement à internet (30 Mbps) et à la TV sur la base de la technologie mobile (4G) pour 40 euros/mois.

Décodeur TV

En revanche, pour ceux qui veulent conserver un décodeur TV et qui veulent un pack triple play qui inclut un abonnement mobile avec appels illimités, Orange restera, a priori, meilleur marché que ses concurrents. En janvier 2022, un pack qui inclut un abonnement mobile de 10 GB coûtera 68 euros/mois.